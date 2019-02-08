شاهد: فيديو فاضح يتسبب بحبس منى فاروق وشيماء الحاج (جزء ثاني)

قال مصدر أمني مصري، اليوم الخميس، إنه في حال تمت إدانة الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بارتكاب الفعل الفاضح، فإنهما معرضتان للسجن لعدة سنوات، ولهما الحق في التقدم باستئناف على الحكم، وكذلك حق الطعن أمام محكمة النقض.

وأكد المصدر، أنه تم القبضعلى الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج بسبب الفيديو الفاضح، لحين عرضهما على النيابة العامة.

وأشار إلى أن الاتهامات المنسوبة إليهما "ارتكاب فعل فاضح"، ومن المقرر فحص الفيديو لبيان مكان تسجيله، والشخص الذي ظهر معهما لتحديد هويته".

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه المخرج خالد يوسف، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب الجمهور المصري والعربي. وفق "جريدة الوطن"