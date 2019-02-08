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اطلع علي نتيجة الشهادة الإعدادية فبراير 2019 الترم الأول الإسماعيلية برقم الجلوس.. متاح رابط نتيجة 3...

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول الإسماعيلية برقم الجلوس من أكثر الأمور بحثًا، لذلك نهتم بمتابعة سير العملية الامتحانية وتصحيح أوراق الطلاب حتى إعلان النتيجة  في إطار  الخدمات التى يقدمها موقعنا لمتابعيه في محافظة الإسماعيلية، ونعرض  تفاصيل عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس وموعد ظهورها، حيث توصل مديرية  الإسماعيلية التعليمية مختلف المدارس عمليات التصحيح وجمع الدرجات للطلاب، ويعد الصف الثالث الإعدادي من أهم مراحل التعليم الأساسية وخاصة أن بعض الإنتهاء منها يبدأ الطالب مرحلة جديدة في مشواره التعليمي ويحدد أي المدرسة الثانوية التى يريد الإلتحاق بها وأي المجال الدراسي الذي  يرسمه لمستقبله ويتخصص فيه في المرحلة الثانوية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول

يتكمن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول على بوابة مديرية التربية والتعليم  بالإسماعيلية  برقم الجلوس،  ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول الإسماعيلية في أول أيام شهر فبراير.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول بالاسماعيلية

 

كما أكد المسئولين في مديرية  الإسماعيلية التعليمية عن حرصهم على دعم الطلاب لكى تسير العملية الامتحانية بسلام ولايحدث ضررًا لأحد.

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والجدير بالذكر أن في حالة عدم تمكن الطلاب من  الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول الإسماعيلية برقم الجلوس وقت إعلانها عليهم مخاطبة موقعنا بالتعليق برسالة بها رقم الجلوس واسم الطالب وسوف نرسل له النتجة في غصون دقاق من ظهور، فهدفنًا الأول والأخير مصلحة الطالب ودعمه بكل مايحتاجه، مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتفوق لكل أبناء محافظة الإسماعيلية.

 

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