نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 .. نتيجة 3اعدادي الترم الأول 2019 محافظة مرسى مطروح الترم وباقي...

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مرسي الترم الأول الصف الثالث الإعدادي من المنتظر إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة حيث تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مرسى مطروح الترم الأول لكل طلاب الصف الثالث الإعدادي في كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، ونتابع معكم كل جديد عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول محافظة مرسى مطروح كما نقدم لمتابعي موقعنا الكرام رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مرسى مطروح الترم الأول برقم الجلوس لكى يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتائجهم بكل سهولة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مطروح

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مطروح في منتصف شهر يناير 2019 تحديدًا يوم 14 يناير وتنتهى في 23 من الشهر نفسه، وتجرى الامتحانات في 82 لجنة على مستوى محافظة مطروح، وقد أفاد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، على حرصهم الشديد بتوفير كافة سبل الراحة للمراقبين وللطلاب خلال أدائهم الامتحانات، والتنسيق بين كافة الجهات، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى من اللجان الامتحانية، وتذليل أي عقبات على الفور حتى تنتهى الامتحانات وعمليات التصحيح سوف يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مرسى مطروح الترم الأول الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مرسى مطروح الترم الأول الصف الثالث الإعدادي

اقرأ أيضـــا..

روابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي الأول

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 في مختلف محافظات الجمهورية

ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول في مختلف محافظات الجمهورية بالاسم ورقم الجلوس.. القاهرة وجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 جميع محافظات الجمهورية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول في جميع محافظات الجمهورية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 جميع محافظات مصر

نتيجة الصف السادس الإبتدائى 2019 القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2019 البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الإسماعيلية

نتيجةالشهادة الابتدائية 2019 شمال سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 شمال سيناء

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 مرسى مطروح

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 السويس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 السويس

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الأقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 مطروح

يحصل الطلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مرسى مطروح الترم الأول برقم الجلوس فور تسجيلهم الدخول على رابط بوابة مطروح التعليمية

ويحصل الطلاب على النتائج فور ظهورها، وجاري العمل على ضبط النظام الإلكتروني للموقع لكي يعرف جميع الطلبة على نتائجهم فى موعد إعلانها دون صعوبة أو وقوع السيرفر، مع حرص مديريات التربية والتعليم بمطروح على السرية الكاملة لمنع اختراق الموقع والمساس بنتائج الطلاب في الحصول على حقوقهم ودرجاتهم بأمان، مع أطيب الأمنيات لأبناء المحافظة بالتفوق والنجاح الدائم.

تحديث: لم تنتهي عمليات رصد وتجميع الدرجات إلي الآن تمهيدًا لإرسالها للاعتماد خلال الفترة القليلة المقبلة وإعلانها ونشرها في المواقع الاليكترونية لمدريات التربية والتعليم والمدارس.