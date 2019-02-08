“اعرف”نتيجة الإعدادية في محافظة الغربية| رابط نتيجة الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات الجمهورية جميعها، ونتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، بعد الانتهاء من الامتحانات جميعها في 24 يناير 2019، وانتهاء من إعلان النتائج في أغلب المحافظات، نعرض عليكم متابعة ظهور النتائج وعرض رابط نتائج محافظة الغربية، كما يقدم إليكم موقعنا خدمة متميزة وهي استخراج نتائج الطلاب، فور ظهورها، وإرسالها على بريدكم الإلكتروني، اترك رقم الجلوس في تعليق.نتيجة الإعدادية في محافظة الغربية

نتيجة الإعدادية في محافظة الغربية

نعرض عليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، كما نتابع معكم استظهار النتائج وكل ما يكون من تصريحات عن نتائج الثالث الإعدادي ونسبة النجاح في امتحانات منتصف العام، برقم الجلوس، وذلك بعد أن يقوم السيد محافظ الغربية، اللواء هشام السعيد، باعتماد النتائج جميعها في جميع الغدارات التعليمية والإعلان عنها.

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توزيع درجات نتائج منتصف العام

المادة الدرجات لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة انجليزي 30 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة المجموع الكلي 140 درجة

على أن يقوم الطالب بترك رقم الجلوس في تعليق على المقال وسوف نرسل النتائج، فور الإعلان عنها، إلى بريده الإلكتروني الخاص، في متابعة يومية وخاصة لنتائج الثالث الإعدادي.

يتم احتساب مجموع درجات التيرم الأول، من أصل 140 درجة، على درجات التيرم الثاني ليكون المجموع 280 درجة، ولا يتم احتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والمجالات.

على أن يتم إرسال النتيجة على بريد الطالب الإلكتروني فور الإعلان عنها، ويتابع الطالب المدرسة التابع لها لمباشرة قوائم نتائج الطلاب والتأكد من النتائج.