“الان” نتيجة الإعدادية في الدقهلية| أسماء الناجحين في الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

انتهت امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2018-2019، في 24 يناير 2019، وبدأ البحص عن نتائج الامتحانات بعد الأسبوع الأول من عطلة نهاية العام، ويعرض عليكم موقعنا موعد نتيجة الشهادة الإعدادية لامتحانات منتصف العام لمحافظة الدقهلية، ورابط الاستعلام عنها، وكشوف بأسماء الناجحين فور الإعلان عن نتيجة، كما يتابع التعليقات بأرقام الجلوس لاستخراج النتائج للطلاب وإرسالها على الإيميل الخاص بهم. نتيجة الإعدادية في الدقهلية

نتيجة الإعدادية في الدقهلية

تم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، كما صرح المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والذي يكون الخميس 7 فبراير 2019، عبر موقع نتائج محافظة الدقهلية، كما يقوم موقعنا بعرض ملف بي دي اف بأسماء الناجحين في الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها.

طريقة استخراج النتيجة

متابعة موقع عرب فور نيوز الذي يتابع لكم آخر الأخبار. الدخول على رابط مباشر نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية.أو الرابط التالي.

إدخال الاسم ورقم الجلوس. التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم من خلال ملف بأسماء الناجحين بالمحافظة يتم تنزيله بالمقال بعد الإعلان عنها.

توزيع درجات منتصف العام

المادة الدرجة عربي 40 درجة انجليزي 30 درجة رياضيات 30 درجة علوم 20 درجة دراسات اجتماعية 20 درجة المجموع الكلي لمنتصف العام 140 درجة.

بدأت عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية وجميع المحافظات بعد الانتهاء من امتحانات منتصف العام 24 يناير 2019، وبعد انتهاء الأسبوع الأول من إجازة منصف العام، ويتابع معكم موقعنا موعد ظهور النتيجة والإعلان عنها.

تحديث 6 فبراير: قام السيد محافظ الدقهلية منذ قليل باعتماد نتيجة الصف السادس الإعدادي في المحافظة بنسبة نجاح 75.9%، على أن يتم إعلان النتيجة بعد قليل.

اترك رقم الجلوس عزيزي الطالب في تعليق على هذا المقال وسوف نوافيكم بها بعد الانتهاء من إعلانها عبر بريدك الإلكتروني.