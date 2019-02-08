موقع الشرقية توداي| “الآن”نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.. ظهور نتيجة الصف...

يترقب الطلاب التعرف على نتائج منتصف العام لجميع المحافظات المصرية، وتنتظر محافظة الشرقية، الأكثر تعدادا للطلاب على مستوى الجمهورية، الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية، منتصف العام، للعام الدراسي الجاري 2018-2019، ويتابع معكم موقعنا عرب فور نيوز موعد ظهور نتيجة منتصف العام للشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية وجميع المحافظات المصرية، كما يقوم موقعنا بتقديم خدمة متميزة في إرسال النتائج للطلاب بالمحافظة على البريد الإلكتروني الخاص بكل طالب. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

في كل عام، يتابع الطلاب الإعلان عن نتيجة محافظة الشرقية، وذلك بعد الإعلان عن نتائج محافظتي القاهرة والجيزة، وبعد الإعلان عن نتائج المحافظتين، يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية، نتائج التيرم الأول 2019، وها ما أعلن عنه المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم للمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال تصحيح ورصد ومراجعة درجات الطلاب، ويقوم موقع الشرقية توداي، الخاص بالمحافظة، بالإعلان عن نتائج الطلاب، كما عوّدنا في كل عام.

الاستعلام عن نتيجة محافظة الشرقية

أعلن السيد محافظ الشرقية، السيد ممدوح غراب، اعتماد نتائج المحافظة، والإعلان عنها في أي لحظة، ويقوم الطالب بالثالث الإعدادي بالشرقية بمتابعة الدخول على موقع نتائج المحافظة للتعرف على النتيجة:

الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنا.(الشرقية توداي). قم بإدخال رقم الجلوس ثم اضغط كلمة”بحث”.

توزيع درجات الطلاب

المادة الدرجة لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة لغة أجنبية (انجليزي) 30 درجة المجموع الكلي 140 درجة

وقد بدأ الطلاب امتحانات منتصف العام في بداية يناير وانتهوا جميعا في 24 يناير 2019، وبدأت عطلة منتصف العام لتنتهي في 9 فبراير 2019، ويتابع الطلاب أخبار النتيجة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يقوم موقعنا بمتابعتها والإعلان عنها فور ظهورها.

يتم احتساب مجموع درجات التيرم الأول، من أصل 140 درجة، على درجات التيرم الثاني ليكون المجموع 280 درجة، ولا يتم احتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والمجالات.

تحديث 6 فبراير 2019: قام السيد محافظ الشرقية بتأجيل اعتماد نتائج طلاب الشهادة الإعدلدية بالمحافظة لحين عودته من السفر.