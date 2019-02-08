“الان” نتيجة الإعدادية في محافظة الدقهلية| استعلم”الآن” عن نتيجة الترم الأول...

متابعة يومية ومستمرة لمواعيد نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات المصرية، ونعرض عليكم نتيجة الإعدادية في محافظة الدقهلية، والتي انتهت جميع كنترولات التصحيح من تصحيح أوراق الطلاب، وتم مراجعة جميع الدرجات، تمهيدا لاعتمادها من السيد محافظ الدقهلية، ويعرض عليكم موقعنا متابعة لظهور النتيجة وموقع استخراجها، والموعد النهائي للإعلان عنها.نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

نتيجة الإعدادية في الدقهلية

انتهت امتحانات المحافظة، امتحانات التيرم الأول لعام الدراسي 2018-2019، بسلام، دون شكاوى تذكر أو مخالفات، وذلك في 24 يناير 2019، وتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة طلاب الثالث الإعدادي على رابط نتائج الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم 6 يناير 2019، أو على الرابط التالي، ويتابع معكم موقع عرب فور نيوز استخراج النتائج للطلاب.

توزيع درجات نتائج نصف العام

يتم توزيع درجات منتصف العام من المجموع النهائي 140 درجة، على أن يتم إضافة مجموع درجات التيرم الأول إلى التيرم الثاني، ويتم احتسابها في نهاية العام من أصل 280 درجة.

المادة الدراسية درجات المواد لغة عربية 40 لغة انجليزية 30 رياضيات 30 دراسات اجتماعية 20 علوم 20 المجموع الكلي لمنتصف العام 140 درجة

ولا يتم إضافة مادة التربية الرياضية – التربية الدينية – التربية الوطنية – المجالات إلى مجموع درجات التيرم الأول والتيرم الثاني، على أن لا تعتبر درجات الطالب بالفصل الدراسي الأول درجات نجاح أو رسوب إلا بعد إضافتها على درجات الفصل الدراسي الثاني.

تحديث: اعتماد نتيجة الدقهلية بنسبة نجاح 86%.

على أن يتم إرسال النتيجة على بريد الطالب الإلكتروني فور الإعلان عنها، ويتابع الطالب المدرسة التابع لها لمباشرة قوائم نتائج الطلاب والتأكد من النتائج.

يتم احتساب مجموع درجات التيرم الأول، من أصل 140 درجة، على درجات التيرم الثاني ليكون المجموع 280 درجة، ولا يتم احتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والمجالات.

من الهام الإشارة أن درجات المجالات لا يتم احتسابها، وكذلك التربية الفنية والرياضية والكمبيوتر، كما يتم إضافة درجات منتصف العام على درجات نهاية التيرم الثاني وحساب المجموع النهائي للطلاب من 280 درجة.