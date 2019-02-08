سعر الريال السعودي اليوم |الجمعة 8 فبراير 2019..بالبنوك المصرية والسوق السوداء .. فترة الصباح

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتم تحديثه بشكل يومي حسب آخر الأسعار، مع تحليل بسيط لأسباب الارتفاع أو التراجع، وأداء العملة السعودية في 3 شهور، وأسباب انتعاش أو تراجع السوق السوداء، كما نعرض متوسطات أسعاره بالسوق السوداء في 6 شهور.

ارتفع الريال السعودي في عامين عن الأسعار التي كان يتداول عليها من قبل، ونشطت السوق السوداء بشكل كبير، وخاصة قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات، وتراجعت السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، واستمر الريال أعلى من معدلاته إلى أن تراجع بشكل تدريجي ليصل لمتوسط سعر 4.70 جنيه، ويعاود الارتفاع الطفيف مع ارتفاع الطلب عليه في وقت الحج والعمرة، للحجز بشركات السياحة، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، وتراجع التداول عليه أيضا بالسوق السوداء لقلة الفارق السعري بين السوق الرسمي والموازي.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية على نفس السعر في أكثر من 8 شهور، واستقر على نفس المتوسط السعري في عام.

بداية فترة من التراجع السعري، بداية من 27 يناير 2019، في البنوك المصرية ، وباقي العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.70 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.70 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.70 4.71 يومين البنك الأهلي المصري 4.69 4.72 3 أيام بنك مصر 4.69 4.71 11 ساعة البنك الزراعى المصرى 4.68 4.73 19 ساعة اتش اس بى سى HSBC 4.68 4.71 3 أيام المصرف العربى الدولى 4.68 4.71 19 ساعة بنك عودة 4.68 4.71 12 ساعة بنك بلوم 4.68 4.71 51 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.68 4.71 14 ساعة بنك قناة السويس 4.67 4.71 20 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.67 4.71 3 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 4.67 4.71 8 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.66 4.71 15 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.66 4.71 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.66 4.72 يومين بنك المشرق 4.66 4.71 19 ساعة كريدى أجريكول 4.66 4.71 12 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.66 4.71 19 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.66 4.72 18 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.66 4.74 يومين البنك الأهلى اليونانى 4.65 4.72 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 4.65 4.71 3 أيام بنك الإسكندرية 4.65 4.70 يوم واحد المصرف المتحد 4.65 4.71 3 أيام بنك التنمية الصناعية 4.64 4.71 3 أيام بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 أسبوعين بنك البركة 4.61 4.74 ساعتين

ارتفاع الريال في مقابل الجنيه

ارتفعت العملة السعودية بالسوق المصري في 3 سنوات عن المعدلات السعري بالسنوات السابقة.

اتجه للاستقرار في العام الماضي 2017.

توقعات بتراجع الريال، على المدى الطويل بشكل تدريجي، بعد فترة من الاستقرار السعري بسبب استقرار سعر صرف الجنيه في مقابل باقي العملات وارتفاع احتياطات البنوك من العملات، مما زاد الاستقرار في السوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

تحديث

سجل سعر بيع الريال تراجعا طفيفا، ليسجل افضل شراء من البنك المصري الخليجي بسعر 4.70 جنيه وأفضل بيع من بنك الإسكندرية بسعر 4.70 جنيه.

يرتبط سعر الريال السعودي في السوق المصري بقانون العرض والطلب وخاصة في مواسم الحجز للحج والعمرة، وقد استمر مستقرا على متوسطاته السعرية نفسها لما يقترب من العام، بسبب استقرار سوق صرف العملات بالسوق المصري.