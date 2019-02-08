“مجلس الوزراء” يكشف عن حقيقة اعتزام الحكومة هدم فندق فلسطين بالإسكندرية

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الإسكندرية، للتأكد من الأنباء التي تفيد بأن الحكومة أصدرت قرار بهدم فندق هلنان فلسطين بمنطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية.

وقد نفت محافظة الإسكندرية صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أن الفندق قائم كما هو، ويستمر العمل فيه بشكل طبيعي، ويتم استقبال الرواد والزائرين إليه، وأن كل ما يثار من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى إثارة غضب المواطنين والرأي العام، والتأثير سلبيًا على حركة السياحة المصرية.

وأشارت المحافظة، أنه ليس هناك أي نية لهدم الفندق، وأن منطقة حدائق المنتزه تشهد عملية تطوير شاملة، للاستفادة منها، وجعلها مقصد سياحي في المقام الأول، ولتكون همزة وصل لمختلف مدن البحر المتوسط، ومراعاة الطابع المعماري، والتراثي للمنتزه، وإزالة التعديات الغير قانونية في المنطقة.

وتهيب المحافظة بتحري الدقة والموضوعية من جانب وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قبل ترويج المعلومات دون الاستناد إلى الواقع، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام.