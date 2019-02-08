“الحكومة” تكشف عن حقيقة رفع الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من الأنباء التي تفيد بأن الحكومة سوف تقوم برفع الدعم على الخبز، في مقابل الحصول على الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي.

وقد نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنه لا صحة لاتخاذ مثل هذا الإجراء لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة تلتزم بصرف الخبز للمواطنين على البطاقات بقيمة 5 قروش للرغيف دون أي زيادة، وشددت على أن منظومة الخبز حق أصيل للمواطنين، وأن كل ما يثار من شائعات حول هذا الشأن يستهدف إثارة غضب المواطنين مستحقي الدعم.

وأضافت الوزارة أنها تتابع دوريًا بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، ومديري مديريات التموين على مستوى المحافظات، للتأكد من مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية من الخبز للمواطنين، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمخالفين والمتلاعبين بالمنظومة، ويتم توقيع غرامات وجزاءات على غير الملتزم.

وتناشد الوزارة المواطنين الاتصال على رقم بوابة الشكاوي الحكومية، على رقم (16528)، في حالة وجود شكاوى حول ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم على مستوى الجمهورية.