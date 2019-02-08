تفاصيل مسابقة التربية والتعليم الجديدة ونشر رابط التقديم فى مسابقة المعلمين بوزارة التربية والتعليم...

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم الجديدة ونشرت رابط التقديم فى المسابقة والتخصصات المتاحة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والمطلوب التعاقد معها خلال الفترة المقبلة وسيكون التقديم إلكترونيا ولمدة تيرم واحد من أجل سعد العجز فى المدارس الحكومية.

رابط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم

رابط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم الجديد من هنا. (بداية التقديم)

هذا وننقل لكم تفاصل جديدة فى مسابقة التربية والتعليم الجديدة والتي تعلن عنها وزارة التربية والتعليم ليكون التقديم إلكترونيا.

شروط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم الجديدة

1_أن يكوم المتقدم حاصل علي مؤهل تربوي مناسب أو علي مؤهل عال بالإضافة إلي دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم لها.

2_أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية”تعيين/تعاقد”

3_ألا يكون المتقدم قريبا لأى من شاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية بالمديرية أو الإدارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبا أو مصاهرة.

4_أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة

5_ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.

6_أن يكون المتقدم للتعاقد من المقيمين في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة علي الأقل سابقة لتاريخ الإعلان

7_أن يجتاز المقابلة الشخصية

مدة العقد بتنتهى بنهاية العام الدراسي الحالي 2018/2019

الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة التربية والتعليم الجديدة

1_أصل المؤهل الدراسي+صورة منه

2_المؤهلات الأعلي في حالة الحصول عليها”ماجستير/دكتوراه

3_شهادة ميلاد مميكنه

4_صورة البطاقة المدنية سارية حتى 12/2019

5_قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة

6_صحيفة حالة جنائية حديثة

7_عدد”2″صورة شخصية

8_الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث

9_ما يثبت إقامة المتقدم للتعاقد في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة علي الأقل سابقة علي تاريخ الإعلانمسابقة التربية والتعليم الجديدة

سيتم التعاقد لمدة فصل دراسي واحد هو التيرم الثاني من العام الحالي ولايحق للمتعاقد المطالبة بالتعيين أو تجديد التعاقد بعد انتهاء المدة، وكانت وزارة التربية والتعليم قد ناقشت فى اجتماع مع نائب وزير التربية والتعليم أليات التقديم حيث سيتم فتح الباب إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

يتوجه بعد ذلك المعلم إلى الإدارة التعليمية محل إقامته من أجل تقديم مسوغات التعيين بعد اجتياز مرحلة الاختيار الالكتروني لتكون بعد ذلك مرحلة التقدم فى وظائف مسابقة التربية والتعليم.

من المرتقب أن يكون هناك أسبوع للتقديم فى مسابقة المعلمين الجديدة إلكترونيا على أن يتم اختيار المتقدمين وفق ضوابط معينة سيتم الإعلان عنها، ومن المرتقب أن يكون راتب المعلم 1000 جنيه بعد توفير الميزانيات المطلوبة، من المرتقب أن يتم التعاقد مع 48 ألف معلم لسد العجز فى معلمي الأنشطة والمواد الدراسية المختلفة.

هذا ونرحب بأي استفسارات من جانب المعلمين بشأن مسابقة التربية والتعليم الجديدة ونؤكد أننا سنقوم بتحديث أخبار مسابقة التربية والتعليم فور إعلانها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم.

بدأ مساء الخميس التقديم ولمدة أسبوع بشكل إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم فى مختلف التخصصات المختلفة فى مسابقة التربية والتعليم وسط حالة من الاختلاف بين تخصصات وزارة التربية والتعليم المطلوبة خلال الفترة المقبلة.