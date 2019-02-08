“القوى العاملة” تعلن عن مد موعد قبول طلبات 200 سائق للعمل في السعودية براتب 10 آلاف جنيه...

أعلنت وزارة القوى العاملة عن مد فترة قبول طلبات 200 سائق للعمل في السعودية، وذلك حتى يوم 17 فبراير 2019، براتب يصل إلى 2000 ريال سعودي، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري، بالإضافة إلى توفير السكن للأعزب، وتأمين ثلاثة وجبات يوميًا، والعديد من المزايا الأخرى.

وقد أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الشركة تشترط في المتقدم الآتي:

أن يكون المتقدم حاملًا رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول. شهادة قيادة أتوبيسات. خبرة في قيادة الأوتوبيسات الكبيرة. حاصل على مؤهل متوسط على الأقل. يحمل قدر جيد من اللغة الإنجليزية.

والمستندات المطلوبة للوظيفة ما يلي:

شهادة المؤهل الدراسي. صورة من بطاقة الرقم القومي. صورة الرخصة. شهادة الخبرة أو كارنيه العمل. شهادة قياس مستوى المهارة، أو شهادة خبرة من نيابات المرور.

وسيتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوم بالقاهرة لمن يتم اختياره، وسوف تتحمل الشركة تكاليف التدريب، والإقامة للمتدربين، ومصاريف الفحوصات الطبية.

ولفت الوزير أن الطلبات يتم تقديمها إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل في قسم تلبية الاحتياجات بالخارج، في ديوان عام وزارة القوى العاملة، في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر في القاهرة، وتقديم السيرة الذاتية، ولن يتم قبول أي طلبات غير مستوفاة للشروط.