تعرف علي الشخصية التي يلعبها “محمد إمام “في مسلسل “هوجان” الذي سيتم عرضه في...

يقدم الفنان الشاب “محمد إمام” عمل درامي مميز ومختلف من نوعه ويشارك بيه في سباق الدراما الرمضانية هذا العام ، حيث يظهر محمد إمام من خلال مسلسل “هوجان”شخص خارق يقوم بأشياء غير مألوفة وخارقة بالنسبة للأشخاص العاديين .

مما جعله يستعين بمدرب خاص ليساعده على تقمص وإتقان الشخصية ويعلمه كيفية التصرف كالأشخاص الخارقين، كما يقوم بتعلم بعض حركات الملاكمة لتلبية متطلبات الدور ويستعين في ذلك بصديقة بطل الملاكمة كرم جابر ليعلمه بعض الفنون القتالية.

و يشارك الفنان محمد إمام في بطولة العمل مجموعة من المع النجوم كريم منهم “محمود عبدا لعزيز ،عمر مصطفي متولي وهاجر احمد وعبير صبري ومحمد أسامة ورياض الخولي وصلاح عبد الله.

مسلسل ” هوجان” تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وجدير بالذكر آخر الأعمال الدرامية التي قدمها النجم محمد إمام مسلسل “لمعي القط” الذي حقق نسبة مشاهدة عالية.