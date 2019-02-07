مسلسل ابو العروسة الحلقة 88 - إثارة متجددة

عبرت الفنانة ولاء الشريف، عن سعادتها من النجاح الذي حققه مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني، منوهة إلى أنها كانت متخوفة في بداية الأمر من عدم تقبل الجمهور للجزء الثاني، ولكن النجاح كان خلاف كل هذه التوقعات.

الحلقة 88 ستكون متوفرة هنا يوم السبت

مواعيد العرض من السبت حتى الأربعاء

وعن وصف بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن قصة الزواج في المسلسل مبالغ فيها، أكدت الفنانة ولاء، أن فريق عمل المسلسل متعمدين توجيه الضوء حول الإيجابية بعد الزواج سعيا وراء انتشار ذلك في الحقيقة.

وكشفت أن هناك مقترح حاليا لانتاج جزء ثالث من "أبو العروسة" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول ويحققه الجزء الثاني المعروض حاليا.

"أبو العروسة" مسلسل من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.