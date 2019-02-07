مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم 2019 للمعلمين بعقود مؤقتة .. رابط التسجيل الإلكتروني والمواعيد...

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في مصر، مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم 2019 للمعلمي،ن والتي أعلنت عنها الوزارة بداية من شهر فبراير الحالي، والآن وضعت الخطة الزمنية والشروط، حيث يبدأ من اليوم الخميس 7 فبراير 2019 في التقديم لوظائف بعقود مؤقتة للعمل في الفصل الدراسي الثاني بالعام الحالي 2018/ 2019، وعبر المنشور الموزع على مديريات التربية والتعليم بكل محافظات مصر، وذلك لسد العجز في المعلمين المطلوبين بالمدارس الحكومية.

وضعت وزارة التربية والتعليم منشور وإعلان لجميع الإدارات التعليمية يتضمن طريقة التقديم على وظائف وزارة التربية 2019 للمعلمين بعقود مؤقتة، وكذلك المواعيد التي بدأت من اليوم الخميس 7 فبراير 2019 ولمدة أسبوع في موعد أقصاه من تاريخ الإعلان، وقد خصصت رابط إلكتروني لتقديم المستندات به.

مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم 2019 للمعلمين

تقوم كل مديرية بالإعلان عن منشور وزارة التربية والتعليم، وما يتضمنه من تفاصيل حول الشروط، والمستندات المطلوبة، من كل الراغبين في التقدم على وظائف المعلمين 2019 بمصر، والذي وضع رابط التسجيل الإلكتروني، وهو الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: رابط التقدم لشغل وظيفة، حيث أفاد الإعلان بأنه لا بد من توافر شرط خريجي المؤهلات التربوية أو الحاصلين على دبلومه تربوي، وهذا بيان للمنشور:

هذا منشور يتضمن:

كافة الشروط المطلوبة من المتقدمين لا بد من توافرها

المستندات المطلوبة

طريقة تقديم استمارة التقديم الإلكترونية والمستندات

كما حدد أنه بعد انتهاء موعد التقديم سيتم تحديد موعد لأجراء الاختبارات ، وموعد المقابلة الشخصية.