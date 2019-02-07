كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عائشة بن أحمد: "مفيش ثقة كاملة لراجل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، إنها استمتعت كثيرا بدور "ليلى" في مسلسل نسر الصعيد مع النجم محمد رمضان، وكشفت أنها لو ظهرت أيام زمن الفن الجميل كانت تتمنى أن تلعب دور الفنانة سعاد حسني فى فيلم الحب الضائع أمام الرائع رشدي أباظة.