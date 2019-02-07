بالاسم ورقم الجلوس.. البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية...

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg التابعة لمديرية التربية والتعليم في الشرقية أعلنت منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس، جاء ذلك بعد أن كان من المقرر إعلان نتيجة اعدادية الشرقية منذ يومين إلاّ أنه تم تأجيلها ليتم إعلانها اليوم نتيجة لسفر محافظ الشرقية، وظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية بعد أن تم اعتمادها رسمياً وإعلان نسبة نجاح طلاب الصف الثالث الاعدادي في الشرقية.

اعتمد ممدوح غراب محافظ محافظة الشرقية منذ ساعة من الآن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية بنسبة نجاح وصلت 80%، وعلى الفور تم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg لتكون النتيجة متاحة بالدرجات لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس، يوفر موقع البوابة الالكترونة لمحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع الطلاب في كافة الإدارات التعليمية إلكترونياً.

حيث تقدم لآداء الإمتحان 119225 طالب وطالبة حضر منهم 118869 ونجح منهم 95111 موزعين على 664 لجنة إمتحانية في 20 إدارة تعليمية، كما اعتمدت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية للصم بنسبة نجاح 73.6 % ، و87.5 % للمكفوفين.

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg ينشر نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 برقم الجلوس، من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي للبوابة الالكترونية التابع لمديرية التربية والتعليم في الشرقية، يمكن استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية برقم الجلوس.

رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية، يتم ذلك من خلال الدخول على رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية وإدخال رقم الجلوس ثم الحصول على درجات جميع مواد الصف الثالث الاعدادي (اللغة العربية، الدراسات، العلوم، الرياضيات، اللغة الانجليزية).

البوابة الالكترونية محافظة الشرقية

هذا ويمكن للطلاب أيضاً الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية إلى جانب البوابة الالكترونية للشرقية، بترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال وسنقوم بالرد على تعليقاتكم ومساعدتكم في الحصول على النتيجة.

فيما يلي درجات نتيجة الشهادة الاعدادية والنهايات العظمى لها، بعد الدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية والحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية، يمكن حساب المجموع النهائي لدرجات الفصل الدراسي الأول.

وحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية فإن نتيجة الشهادة الاعدادية في الإدارات التعليمية (الزقازيق، الصالحية، ديرب نجم، الدرب الأحمر.. الخ) وباقي الإدارات ستكون متاحة في كافة المدارس التابعة لها، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد تقديم التظلمات ضد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية.