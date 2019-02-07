“روابط سريعة” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الأول برقم الجلوس من...

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الفصل الدراسي الأول، فقد ظل يترقبها أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمشاعر مليئة بالقلق والترقب، إلى أن قام محافظ الشرقية الدكتور محمود غراب باعتماد النتيجة منذ قليل بنسبة نجاح قد بلغت 80%.

هذا وسنوفر لكم الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية من رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم، لتكونوا أولى الحاصلين على النتيجة، ونظراً لحدوث العديد من المشاكل والأعطال في سيرفر الموقع نتيجة لضغط الزوار الشديد عليه، فسنوفر لكم عدة روابط سريعة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس بسهولة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الأول