نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الأول ظهرت الآن برقم الجلوس

بدأ جميع طلاب الاعدادية بمحافظة الشرقية البحث عن نتائج الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول خلال الأيام الماضية، وذلك مع اقتراب موعد ظهور النتيجة واعتمادها من قبل محافظ الشرقية، تمهيداً لإعلانها لكافة الطلاب وأسرهم عبر المواقع المختلفة، وأيضاً المدراس خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد قام الدكتور ممدوح غراب بالمحافظة اليوم الخميس باعتماد نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية 23019 لمحافظة الشرقية، حيث بلغت نسبة النجاح نحو 80.1% من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام.

وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الاعدادية بمحافظة الشرقية عدد 119225 طالب وطالبة، وحضر منهم للامتحانات 118869 ، وبلغ عدد الناجحين منهم 95111، وذلك من خلال 664 لجنة امتحانية على مستوى العشرين إدارة التعليمة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

رابط نتيجة اعدادية الشرقية 2019 الترم الأول

ومن أجل الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الأول بمحافظة الشرقية، فكل ما عليكم هو الدخول إلى موقع نتائج امتحانات محافظة الشرقية والذي يوفر النتيجة بشكل مجاني لكافة طلاب الاعدادية بالمحافظة، وذلك عن طريق التوجه إلى الموقع الخاص بالنتائج وهو sharkia.natega.xyz ومن ثم يقوم الطالب أو ولي أمره بكتابة رقم الجلوس الخاص به في المربع المخصص لذلك، لتظهر النتيجة الخاصة بالطالب فوراً في مختلف المواد الدراسية.

هذا وتتواصل حتى الآن عمليات البحث والاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2019 الفصل الدراسي الأول، والتي كانت قد تم اعتمادها اليوم من قبل محافظ الشرقية مساء اليوم الخميس.