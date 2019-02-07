التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 ، من الأمور الهامة التي يبحث عنها كافة الراغبين في التقديم على المسابقة المقدمة من وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم في الساعات الماضية الاشتراك في مسابقة وزارة التعليم للتعاقدات المؤقتة، وذلك من أجل تعيين المعلمين والمعلمات ابتداء من اليوم الخميس 7 فبراير 2019 ويستمر التقديم لمدة أسبوع كامل.

حيث عقب التسجيل في الموقع، يجب على المتقدم طباعة نسخة ورقية من الاستمارة الإلكترونية المقدمة من موقع وزارة التربية والتعليم، كما يجب إرفاق عدد من المستندات التي أوضحتها الوزارة وذلك في ملف التقديم للإدارة التعليمية التابع لها المتقدم.

رابط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019

حيث يمكن لكافة الراغبين في التقديم على مسابقة التربية والتعليم 2019، التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم اعتباراً من اليوم الخميس 7 فبراير 2019 ويستمر التقديم لمدة أسبوع كامل، حيث يتم التقديم من خلال ملء استمارة التقديم ألكترونياً من خلال هذا الرابط – للتسجيل اضغط هنا.

شروط التقديم للمسابقة:

يجب أن يكون المتقدم للمسابقة حاصل على مؤهل عالي مناسب للوظيفة أو دبلوم تربوي.

يجب أن يكون المتقدم غير معين في أحد الوظائف الحكومية الآخرى.

يجب أن يكون المتقدم ليس له قريب من قرابة أو مصاهرة في أي موقع قيادي أو إشرافي في أي من مديريات التعليم أو الإدارات التعليمية المختلفة.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

يجب أن يكون المتقدم سليم الحالة الجنائية.

التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 وشروط التقديم