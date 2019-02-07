الأهلي يرفض استبدال مباراة بيراميدز 28 فبراير بالدوري بالكأس

يسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة لإقناع مسئولي الأهلي بالموافقة على التصور الذي تم وضعه أمس للخروج من الأزمة الراهنة، والذي يتمثل في استبدال مباراة الأهلي أمام بيراميدز بالدوري المقرر أن تقام يوم 28 فبراير الحالي، بمباراة الفريقين المؤجلة من دور الـ 16 بكأس مصر.

وأعلن مصدر باتحاد الكرة أن الأهلي رفض هذا التصور، حتى تلك اللحظة، وفي حال استمرار موقفه سيتم تأجيل المباراة لوقت غير معلوم.

والجدير بالذكر أن الزمالك طلب من اتحاد الكرة القيام ببعض التعديلات على جدول الدوري، في حين يرفض الأهلي المساس بالجدول المرسل من جانب الجبلاية.