رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية .. الشرقية .. القليوبية .. الغربية بحميع محافظات...

نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر والتي حظيت باهتمام بالغ من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي التيرم الأول 2019، فقد قامت العديد من المحافظات بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول 2019، فقد أعلنت محافظة الإسكندرية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ ومرسى مطروح نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019، وذلك للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018 /2019، وجاءت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية مرتفعة فقد بلغت نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية 86.1%.

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به

يضغط” البحث عن النتائج”.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 تيرم أول

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 تيرم أولنتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية 2019

ومن الجدير بالذكر ما صرح به بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، فقد صرح مصطفي عجمي بما يلي:

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 82 ألف و699 طالب وطالبة.

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 70 ألف و352 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86.1% .

عدد الناجحين من الطلاب 34 ألف و601 طالب بنسبة نجاح 83.1%

عدد الناجحين من الطالبات بلغ 35 ألف و751 طالبة بنسبة نجاح 89%.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 محافظة كفر الشيخ

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2019نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية من خلال الرابط التالي:

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2019 بمحافظة الإسكندرية

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المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

ويمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 لمحافظة الجيزة باتباع التالي: