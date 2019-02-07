“بالتفاصيل” الآن هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية “الشرقية توداي”...

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية النيرم الأول 2019 بسائر محافظات مصر، وذلك بعدما انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي استمرت حتى قبل إجازة منتصف العام بيوم واحد، فقد انتهت معظم امتحانات الشهادة الإعدادية بمعظم المحافظات المصرية يوم 24 يناير 2019، وتواكب تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية مع أداء الطلاب الامتحانات، فقد كان يتم تصحيح كل مادة عقب الانتهاء من امتحانها مباشرة، واستمرت أعمال التصحيح ورصد الدراجات حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وهذا الأسبوع يتم اعتماد جميع نتائج الشهادة الإعدادية وإعلانها بجميع المحافظات المصرية تباعا، فقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالعديد من محافظات الجمهورية، واليوم وغدا يتوقع إعلان نتائج جميع المحافظات، وذلك بعد أن يقوم السادة المحافظين كلا بمحافظته باعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام 2018/2029.

هذا وقد تمت أعمال المراجعة ورصد الدرجات بدقة كما صرح الكثير من وكلاء مديريات التربية والتعليم بالعديد من المحافظات، وذلك حرصا من القائمين على العملية التعليمية من أن يأخذ كل طالب وطالبة حقهم كاملاً دون تقصير في أب مرحلة من مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات. معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 تيرم أول

معرفة نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 20119 بجميع المحافظات المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 تيرم أول

من خلال الروابط التالية يمكن لجميع طلاب محافظات مصر الدخول على موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التي أدى امتحان الصف الثالث الإعدادي بها، كما يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بكل سهولة ويسر، وكذلك معرفة موقف جميع المحافظات من إعلان النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول تم إعلانها محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

تم إعلانها محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

تم إعلانها محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

تم إعلانها محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

تم إعلانها محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

تم إعلانها محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

تم إعلانها محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

تم إعلانها محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

تم إعلانها محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

تم إعلانها محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

تم إعلانها محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

تم إعلانها محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

تم إعلانها محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

تم إعلانها محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

تم إعلانها محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

تم إعلانها محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

تم إعلانها

المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

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