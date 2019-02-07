“استعلم حالاً” استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019 مديرية التربية...

إليكم نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2019 الترم الأول برقم الجلوس، حيث تفقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الغربية، لجان وحجرات الكنترول والمراقبة والحاسب الآلي والتي تواصل أعمالها لتجهيز إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أقرب وقت.

هنا نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية

ويترقب نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2019 الفصل الدراسي الأول عشرات الألاف من الطلاب، بعد أكثر من 10 أيام على نهاية امتحانات الترم الأول يوم الخميس 24 يناير، وسنوفر لكم رابط مديرية التربية والتعليم البوابة الإلكترونية برقم الجلوس مباشرة فور اعتماد النتيجة من قبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.

عاجل، اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس بنسبة 83.50 % من قبل اللواء هشام السعيد، وباتت متاحة للاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة فيتو.

رابط الاستعلام عن نتيجة إعدادية الغربية برقم الجلوس الآن

نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

يمكنكم الحصول على نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها مباشرة، وأكد وكيل الوزارة على مراعاة الدقة المتناهية في العمل لصالح أبنائنا اللاب، والالتزام بتعليمات رؤساء الحجرات، مؤكداً على عدم اصطحاب المحمول، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، وتنفيذ تعليمات الأمن.

موعد نتيجة اعدادية الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

وأوضح عايد الشناوي، إن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية لا تزال مستمرة، حيث يتم مراجعة كراسات الإجابة واستخراج النتيجة، وعرضها على المحافظ لاعتمادها خلال الأسبوع الحالي.

ظهرت الآن رسمياً النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية 2019 اختبارات الفصل الدراسي الأول لمحافظة الغربية ويمكنكم جلبها عبر رابط فيتو المتواجد بالأعلى.

يمكنك إدخال رقم جلوسك والحصول على نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية بدرجات المواد كاملة من خلال الرابط الموجود اعلى الصفحة.