رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة بورسعيد وباقي محافظات مصر برقم الجلوس فقط

عاجل ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة الجيزة،اليوم الأربعاء 30/1/2019 وذلك بعد أن قام محافظ الجيزة بإعتمادها وقد ظهرت نتيجة الاعدادية لهذا العام الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 71.23%،وقد انتظر الطلاب بفارغ الصبر الأيام الماضية بعد الإعلان عن الإنتهاء من النتيجة في الكنترول والإنتهاء من كشوف الدرجات والأوائل للفصل الدراسي الأول والتي تأخرت بشكل كبير هذا العام بعد الكثير من التوقعات بظهورها بوقت أبكر من هذا لكنها ظهرت من صباح اليوم الأربعاء أخيرا بعد ترقب طويل.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2019

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة الجيزة وذلك من خلال ” البوابة الإلكترونية محافظة الجيزة” ويتواجد الآن ضغط كبير على موقع محافظة الجيزة الإلكتروني للشهادة الإعدادية للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس فقط ،وبسبب الضغط على الموقع يمكنكم الآن ترك أرقام الجلوس الخاصة بكم وسنقوم بارسال النتيجة والدرجات على الفور، أيضا يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية والتي ظهرت صباح اليو برقم الجلوس فقط.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد بعدما قام محافظ بورسعيد بإعتمادها صباح اليوم وكانت نسبة النجاه 89% ويمكنكم الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد برقم الجلوس فقط.