عاجل برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة بور سعيد -بني سويف – الغربية والعديد من...

عاجل ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة الاسكندرية ،اليوم الأربعاء 30/1/2019 وذلك بعد أن قام محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة بإعتمادها وقد ظهرت نتيجة الاعدادية لهذا العام الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 86.1%،وقد انتظر الطلاب بفارغ الصبر الأيام الماضية بعد الإعلان عن الإنتهاء من النتيجة في الكنترول والإنتهاء من كشوف الدرجات والأوائل للفصل الدراسي الأول والتي تأخرت بشكل كبير هذا العام بعد الكثير من التوقعات بظهورها بوقت أبكر من هذا لكنها ظهرت من صباح اليوم الأربعاء أخيرا بعد ترقب طويل.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الاسكندرية الترم الأول

يمكن الآن الدخول على الصفحة الرسمية لمحافظة الاسكندرية “البوابة الإلكترونية محافظة الإسكندرية“والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فقط ويمكنكم الآن أيضا ترك أرقام الجلوس الخاصه بكم في التعليقات أسفل المقال وسنقوم بعرض النتيجة الخاصة بكم على الفور، يمكنكم الآن أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة الجيزة والتي ظهرت الآن بالفعل.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد برقم الجلوس وباقي محافظات مصر اليوم

اوائل الاعدادية محافظة بورسعيد