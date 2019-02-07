نقدم لكم من خلال هذا الموضوع رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 برقم الجلوس والتي تمثل مصدر قلق الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي، تزمنًا مع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 في كل محافظات الجمهورية إلا محافظة الشرقية، وتلك المحافظة هي المحافظة الوحيدة التي تسجل دائمًا آخر المحافظات في إعلان نتائج الامتحانات الاعدادية، وسط حالة من القلق والترقب والخوف على حد سواء بين طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019

قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن غرفة العمليات التي شكلتها المديرية تلقت شكاوى عديدة بخصوص صعوبة امتحان الهندسة، وسيتم النظر في تلك الشكاوى على أن يتم مراعاة مصلحة الطالب أولاً وأخيراً.

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 خلال ساعات من اليوم الخميس، ثم تظهر على موقع الشرقية توداي وموقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس والاسم؛ حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج الخاصة هم دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

اكتب رقم جلوسك في تعليق لتصلك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية وقت ظهورها.