الاستعلام نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 الأردن موقع إيدويف وزارة التربية والتعليم الأردنية...

انطلقت جميع امتحانات توجيهي الأدرن 2019 الدورة الشتوية لجميع الطلبة والطالبات وفقا للجدول الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم الأدرنية، حيث بدأ جميع الطلبة والطالبات في أداء امتحانات الدورة الشتوية بتوجيهي الأدرن 2019 في الخامس من شهر يناير الحالي وسوف تستمر جميع الامتحانات حتى ال19 من يناير الحالي، وأكدت وزارة التربية والتعليم بالأدرن أن عمليات التصحيح سوف تنطلق مباشرة فور انتهاء الامتحانات لجميع الطلبة والطالبات في مختلف التخصصات سواء ” العلمي أو الأدبي و الاقتصاد المنزلي والفندقي والزراعي والصناعي “.

قريبا سيتم نشر نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 عبر موقع إيدويف وموقع عمان وموقع وزارة التربية والتعليم الأدرن، وسيتم توضيح جميع الخطوات التي سوف تساعد الطلاب في الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية بالأدرن، مثلما تتم فعله خلال نتائج الدورة الصيفية، موضحا أنه يتم خوض الطلبة والطالبات امتحانات التوجيهي 2019 خلال دورتين ” الدورة الشتوية والدورة الصيفية”.

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

صرحت وزارة التربية والتعليم الأدرنية أن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين لأداء امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية 2019 بلغ إجماليا حوالى 73 ألف طالبة وطالب، مشيرا أن أكثر عدد يتواجد في الفرعي العلمي والأدبي، وننشر لجميع الطلاب روابط المواقع الرسمية التي تقوم برفع نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 ” في شهر يناير ونتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2019 في شهر يوليو.

موقع وزارة التربية والتعليم بالأدرن.

موقع إيدويف.

موقع عمان.

سوف ننقل أخر الأخبار التي تخص نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 تابعونا.

انتهت امتحانات الدورة الشتوية 2019 التوجيهي بالأردن خلال يوم 17 يناير ومع بداية شهر فبراير سوف توضح الرؤية ونتعرف على موعد إعلان نتيجة التوجيهي الدورة الشتوية 2019.