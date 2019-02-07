البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية:تابع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

تستعد البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 وذلك في خلال ساعات قليلة، حيث تجهز مديرية التربية والتعليم كشوف الطلاب الناجحين بالدرجات خاصة مع انتهاء آخر أعمال التصحيح أمس، وتتابع الوزارة أعمال الرصد عبر الموقع الإلكتروني لتكون جاهزة بمجرد اعتمادها، ونشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية للفصل الدراسي الأول في غصون ساعات، حيث هناك آلاف الطلاب يبحثون عن موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية استعداد لمتابعة النتائج من خلالها، ونترقب لكم هذا الموعد الذي يكون قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية 2019

هناك بحث مكثف في الساعات الأخيرة حول معرفة رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول بالشرقية، حيث تأخرت النتائج في الظهور مقارنة بباقي المحافظات التي أعلنت نتائج الثالث الإعدادي في وقت قريب للغاية، ونوفر لكم البوابة الإلكترونية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019.

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

صرح الأستاذ رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن اللجنة التي تقوم بالتصحيح انتهت من كافة أوراق طلاب الصف الثالث الإعدادي وعددهم 118 ألف طالب وطالبة، ثم تقوم لجنة الرصد والمراجعة بمتابعة الباقي ليتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية من الدكتور ممدوح غراب فور عودته إلى أرض الوطن.

كما تتعدد المواقع التي تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 وإعلان الدرجات برقم الجلوس منها اليوم السابع، بوابة فيتو، مديرية التربية والتعليم بالشرقية والتي استعدت لاستقبال النتائج للترم الأول عام 2019.

أسباب تأخر إعلان نتائج طلاب إعدادية الشرقية

نوضح لكم الأسباب التي منعت نتيجة الإعدادية بالشرقية عن الظهور حتى اليوم الخميس، بالرغم من إعلان جميع محافظات مصر نتائج طلاب 2019 للترم الأول، وذلك بسبب سفر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ويتم تأجيل الاعتماد لحين عودته والتوقيع عليها ونشرها فورا.