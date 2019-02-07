برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019 بالاسم ” روابط مباشرة البوابة الإلكترونية حال...

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019 الترم الأول خلال الساعات القادمة عبر رابط البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية وذلك فور اعتمادها مباشرة من السيد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية يوم الخميس القادم، حيث أن جميع لجان الكنترول كادت تنتهى من تصحيح جميع أوراق امتحانات نهاية العام لجميع الإدارات التعليمية ” 20 ” على مستوى المحافظة.

ويبحث حوالي 114 ألف طالب وطالبة عن نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية 2019 النصف الأول من العام الدراسي 2019 عبر الروابط الرسمية متطلعا لمعرفة الموعد الرسمي لظهور نتائج الإعدادية محافظة الشرقية 2019 فور نشر تصريحات مديرية التربية والتعليم، ونبشر طلابنا أن أعمال الكنترول الموزعة على حوالى 676 لجنة أوشكت على الانتهاء.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

سوف نوفر لأولياء الأمور والطلاب روابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 فور ظهورها مباشرة ورفعها عبر جميع المواقع الرسمية سواء موقع الشرقي توداي أو موقع اليوم السابع أو بوابة الشرقية التعليمية لنتائج الطلاب، الاستعلام سيتم برقم الجلوس والاسم من هنا.

يتطلع جميع الطلاب لمعرفة درجات نهاية العام من المرحلة الإعدادية لقياس مقدار قبوله بتنسيق الإعدادية 2019 للالتحاق بالثانوية العامة، لذا سوف ننقل إليكم جميع الأخبار ” متابعة مستمرة ” لتحديد الموعد الرسمي لرفع النتائج عبر بوابة خدمات نتائج الامتحانات لطلاب إعدادية الشرقية.

خلال الساعات القادمة سيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادية بالشرقية 2019 ونسبة النجاح برفقة صور أوسماء أوائل الطلاب تابعونا.

لم يتم اعتماد نتيجة الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2019 نظرا لسفر المحافط خلال المنتدي الدولي ممثلا لمصر هناك وقريبا ونشرها لجميع الطلاب ويمكنك عزيزي الطلاب الاستعلام من خلال الروابط المتوفرة بالمقال.