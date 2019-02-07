فتح باب التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 الرابط من هنا

التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019، مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019 إلي كل من يرغب في الحصول علي وظيفة في وزارة التربية والتعليم ( معلم أو أخصائي ) اليوم أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المسابقة الجديدة للعام الدراسي الحالي 2018 / 2019 لجميع محافظات مصر ويمكن لكل من يرغب في العمل التقدم والحصول علي وظيفة، الكثير من الشباب في مختلف المحافظات في انتظار اعلان هذه المسابقة والكل لديه علم بها من بداية العام الدراسي الترم الأول، ونحن نتابع علي موقع نجوم مصرية الجديد أول بأول وأخبار هذه المسابقة، وبعد أن تم حصر المعلمين والمعلمات بالمدارس والعجز والزيادة تعرفت وزارة التربية والتعليم علي الأعداد المطلوبة في كل محافظة بل كل إدارة تعليمية ويبدأ التقدم من اليوم علي موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال تسليم الأوراق في الإدارة التعليمية.

مسابقة التربية والتعليم الجديدة

مسابقة التربية والتعليم تكون بعقود مؤقتة لمدة ثلاث شهور فقط ( الترم الثاني ) ولا يجوز التجديد أو طلب تعيين من المعلم ومن المتوقع أن يكون الراتب الشهري 1000 جنيه فقط ويبدأ التقدم للوظائف علي موقع وزارة التربية والتعليم والرابط متوفر في نهاية هذا الموضوع علي مدار اليوم وبالنسبة لتسليم الأوراق في الإدارة التعليمية خلال الدوام وساعات العمل المقررة، وتم الإعلان عن الشروط اللازمة في المتقدم والأوراق المطلوبة والموقع المحدد للتسجيل عليه ويمكن الدخول ومعرفة التفاصيل والتسجيل من خلال الرابط التالي.

شروط وموعد والمستندات المطلوبة والتسجيل فى مسابقة التربية والتعليم