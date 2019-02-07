“هنا رابط” التسجيل في مسابقة التربية والتعليم لعام2019 للمعلمين بالتعاقد المؤقت...

تستعد وزارة التربية والتعليم بمصر خلال ساعات للإعلان عن أكبر مسابقة للتعيين بالعقود المؤقتة للعمل في مختلف المدارس في جميع محافظات الجمهورية لسد العجز الصارخ والكبير الذي تعاني منه معظم المدارس في جميع المحافظات، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أكدوا خلال الأيام القليلة الماضية أن مسابقة وزارة التربية والتعليم سوف تبدأ يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019، كما أكدوا ان التقديم سوف يكون يدويا عن طريق مديريات التربية والتعليم بكل محافظة، ولكن عقب اجتماع السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أمس بوكلاء وزارة التربية والتعليم علي مستوي الجمهورية تقرر وضع نظام جديد للتقديم في هذه المسابقة.

التسجيل في مسابقة التربية والتعليم للمعلمين

التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2019

نستقبل معكم مسابقة التربية والتعليم ونتطرق معكم الي التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2019 بعقود مؤقته، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2019 الكترونيا علي موقع الوزارة، وسيتم بدء استقبال طلبات المعلمين الجدد بدءا من يوم الخميس القادم 7 فبراير 2019 وينتهي قبل الأول من مارس القادم.

مسابقة التربية والتعليم لعام 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها سوف تقوم بتعيين 48 ألف معلم بنظام العقود المؤقتة في جميع محافظات الجمهورية لسد العجز، وأكد السيد وزير التربية والتعليم أمس عقب الاجتماع الذي عقده مع وكلاء الوزارة ان العقد لمدة تيرم واحد فقط غير قابل للتجديد، وسوق يتقاضى المعلم راتب شهري يقدر ب 1000 جنيها لمدة ثلاث شهور، كما أكد سيادته في خبر مفاجئ للجميع أن التقديم في المسابقة سوف يكون الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وأعلن ايضا ان الوزارة سوف تتيح الرابط اليوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019.

وصرح الدكتور محمد عمر ان مديريات التربية والتعليم تلتزم بكافة القواعد التي تم وضعها لإتمام مسابقة التربية والتعليم 2019 بشفافية للجميع، وسيتم اعلان جميع الشروط علي موقع الوزارة مع اعلان التخصصات المطلوبة بكل مديرية تعليمية، وسيتم ملئ استمارة التقدم الكترونيا ثم تقديم الاستمارات للجنه للفحص بكل ادارة والتي ترسلها لكل مديرية تعليمية، ثم اجراء اختبارات إلكترونية للمتقدمين لاختيار الأكثر كفء.

اعلان نتيجة مسابقة وزارة والتربية والتعليم للمعلمين 2019

سوف نتابع معكم نجوم مصرية عبر هذا المقال أهم المستجدات والتفاصيل عن مسابقة التربية والتعليم للمعلمين للتعاقد المؤقت لسد العجز في المدارس، حيث صرح الاستاذ الدكتور نائب وزير التربية والتعليم محمد عمر، أن الوزارة تقوم حاليا بتحديد اليات المسابقة والشروط المطلوبة للتعاقد بتلك المسابقة، وايضا تحديد الأعداد المطلوبة بكل ادارة، وسوف نوافيكم قريبا بأهم التفاصيل .

اكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ان التسجيل في مسابقة التربية والتعليم للمعلمين سيبدأ اليوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وأكد سيادته أنه سيتم تفعيل الرابط اليوم الخميس.