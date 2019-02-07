بوابة الشرقية التعليمية| اعرف نتيجة إعدادية الشرقية 2019 “تالتة اعدادي” الترم الأول برقم...

نتابع مع جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بالشرقية من خلال توفير روابط مباشرة ويستطيع جميع الطلاب معرفة تقدير درجاتهم في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم متمثلة في مادة (اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات واللغة الانجليزية والحاسب الآلي والتربية الفنية) جدير بالذكر ان درجات الحاسب الآلي والتربية الفنية لا يتم إضافتها إلى المجموع الكلي وبذلك يكون مجموع درجات الشهادة الإعدادية 140 درجة فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية بأن نتيجة اعدادية الشرقية الترم الأول 2019 سوف يتم توفيرها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالشرقية خلال الأيام القادمة حتى يستطيع جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط، كما أشار سيادته بأن المديرية سوف تقوم بتوزيع كشوف أسماء الناجحين على جميع المدارس بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

رابط نتيجة إعدادية الشرقية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2019

يتم الإستعلام عن نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الأول من خلال رابط نتائج امتحانات مديرية التربية والتعليم بالشرقية ثم تسجيل رقم الجلوس واختيار بحث وسوف تظهر جميع درجاتك في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم وأيضا بيانات الطالب مثل اسم الطالب ورقم جلوسه والمدرسة والإدارة التابع لها، وذلك فور رفع النتيجة على شبكة الإنترنت.

عزيزي الطالب النتيجة لم تظهر، وسوف يتم إعلان رابط مباشر فور إعتمادها رسميا مع أطيب التمنيات للجميع بالتوفيق.

من المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال الساعات القادمة وذلك بعد أن قامت العديد من المحافظات بإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بها.