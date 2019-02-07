تردد قناة زي ألوان الجديد 2019 على نايل سات وعرب سات ومواعيد عرض المسلسل الهندي جوليا

تردد قناة زي ألوان 2019 تمكن بفضل ما تعرضه القناة من أفلام ومسلسلات مميزه من أن يصل إلى كل متابعي ومحبي الأفلام الهندية في العالم، فالأفلام الهندية جمهور عريض يهتم بمتابعه ومعرفه كل أخبار نجوم بوليود والاضطلاع المستمر على ما أحدث أخبار السينما الهندية، هذا الجمهور دوما ما يبحث عن كل الوسائل التي تمده بهذه الأخبار وتساعده على معرفه أخر المستجدات الفنية لنجومهم المفضلين، وقد وجد المتابعين للسينما الهندية ضالتهم في تردد قناة زي ألوان الجديد الذي يهتم بعرض كل ما يخص السينما الهندية، فنعرض عليكم فيما يلي أحدث الترددات المتاحة لقناة زي ألوان على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة زي ألوان 2019 zee alwan

ترسل قناة زي ألوان تردداتها من خلال نايل وعرب سات بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من الجمهور العربي، ومن خلال الجدول التالي تتعرفون على أخر ترددات زي ألوان على نايل سات وعرب سات، لمشاهدة أقوى الأفلام الهندية.

القناة قمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصويب الأخطاء زي ألوان نايل سات 11938 27500 رأسي 5/6 زي ألوان عرب سات 12111 27500 رأسي 3/4

قناة زي ألوان لأفلام الهندية.

تردد قناة زي ألوان استطاع الحفاظ على مكانته بين القنوات المهتمة بالأفلام والمسلسلات الهندية بسبب اهتمام القناة داوما بتقديم أحدث الأفلام والمسلسلات على شاشتها، فهذا التحديث الدائم من أهم عوامل جذب المشاهد الباحث عن الجديد للقناة، تتبع قناة زي ألوان مجموعه قنوات زي العالمية التي تحتوي على مجموعه من القنوات المختلفة ولعل أبرزهم قناة زي أفلام التي تهتم بتقديم طوائف مختلفة من الأفلام التركية والهندية، تتخذ القناة من مدينة دبي للأعلام مقر لها ترسل من خلاله إلى جميع أرجاء الوطن العربي.

المسلسلات العربية عبر تردد قناة زي ألوان

تردد قناة زي ألوان 2019

في إطار حرص إدارة قنوات زي على وضع تردد قناة زي ألوان في إطار المنافسة دوما، بدأت القناة بجانب اهتمامها بتقديم المسلسلات والأفلام الهندية في عرض مجموعه من المسلسلات العربية الجديدة بهدف كسب طائفة جديدة من طوائف المشاهدين إليها، فلا شك في أن تنوع المحتوى المقدم عبر القناة يزيد من فرص البحث عن ترددها ويوسع من القاعدة الجماهيرية المتابعة لها، وفيما يلي بيان ببعض المسلسلات العربية المقدم على قناة zee alwan حاليا.

مسلسلات زي ألوان

اختارت قناة زي ألوان مجموعة من أهم المسلسلات لتعرضها حاليا على شاشتها ويأتي على رأس هذه المسلسلات :

مسلسل البيت الكبير وهوا مسلسل مصري من بطولة المتميزو سوسن بدر

برنامج SNL بالعربي وهوا برنامج مصري كوميدي يقوم ببطولته مجموعة من الشباب من أبرزهم عمرو وهبة.

المسلسل الهندي من نظرة حب وهوا أحد أبرز مسلسلات القناة حاليا.

مسلسل أختيار اجباري وهوا مسلسل مصري من بطولة خالد سليم وكريم فهمي وهيدي كرم.

هذه المسلسلات كانت هي السبب الرئيسي وراء تصدر تردد قناة زي ألوان الجديد 2018 اهتمامات الكثير من المشاهدين في الخليج العربي خصوصا والشرق الأوسط عموما.

مسلسل حب مشروط عبر تردد قناة زي ألوان

مسلسل هندي شهير تدور قصته حول زوجان سعيدان جدا إلا أن الظروف تقضي بأن يعيشان بعيدا عن عائلتهما، المسلسل يعرض حصريا عبر تردد قناة زي ألوان حاليا يومي السبت والأحد في الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، جدير بالذكر بأن قناة زي ألوان قد غيرت خريطة برامجها كاملة وتعرض حاليا مجموعة من المسلسلات الحصرية مثل مسلس حريم الشاويش ومسلسل السلطانة قسم الجزء الثاني.

جدول برامج قناة زي الوان

تعرض قناة زي الوان اليوم عد كبير من المسلسلات والبرامج المميزة، ومن خلال الجدول التالي نوضع لكل متابعينا بيان مواعيد جميع ما يعرض اليوم 31 يناير على تردد قناة زي الوان الجديد من برامج ومسلسلات

· قدري ونصيبي · 08:30 صباحًا · Simply Beautiful S1 EP 9 · 09:00 صباحًا · Simply Beautiful S1 EP 10 · 09:30 صباحًا · قدري بلا لون · 10:00 صباحًا · قدري بلا لون · 10:30 صباحًا · ABC All About Cooking Ep 33 · 11:00 صباحًا [30 دقيقة] · Sahtein Ep 18 · 11:30 صباحًا [30 دقيقة] · قدري ونصيبي · 12:00 مساءا · قدري ونصيبي · 12:30 مساءا · Ek Mutthi Aasmaan · 01:00 مساءا · Ek Mutthi Aasmaan · 01:30 مساءا · Kud puklo da puklo · 02:00 مساءا · Kud puklo da puklo · 02:30 مساءا · البيت الكبير (ج1) · 03:00 مساءا · البيت الكبير (ج1) · 03:30 مساءا · Maral · 04:00 مساءا · Maral · 04:30 مساءا · جوليا · 05:00 مساءا · جوليا · 05:30 مساءا · قدري بلا لون · 06:00 مساءا · قدري بلا لون · 06:30 مساءا · البيت الكبير (ج1) · 07:00 مساءا · البيت الكبير (ج1) · 07:30 مساءا · Maral · 08:00 مساءا · Maral · 08:30 مساءا · قدري ونصيبي · 09:00 مساءا · قدري ونصيبي · 09:30 مساءا · Ek Mutthi Aasmaan · 10:00 مساءا · Ek Mutthi Aasmaan · 10:30 مساءا · قدري بلا لون · 11:00 مساءا · قدري بلا لون · 11:30 مساءا

مسلسل البيت الكبير على تردد قناة زي الوان

تعرض حاليا قناة زي الوان المسلسل العربي المصري البيت الكبير، المسلسل من بطولة الفنان أحمد بدير والفنانة سوسن بدر، حقق المسلسل الكثير من نسب المشاهدة المرتفعة مع بداية عرضه حلقاته الأولى، وهوا ما ساهم بدورة لبحث الكثير من المتابعين عن تردد قناة زي الوان لمتابعته، جدير بالذكر أن قناة زي الوان بدأت في إتاحة حلقات مسلسل البيت الكير عبر القناة الرسمية لها على موقع اليوتيوب، وذلك لكي تتيح لكل مشاهديها متابعة ما فاتهم من حلقات من المسلسل.

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم أحدث ترددات قناة زي ألوان على نايل سات وعرب سات، وفي حال حدوث أي نوع من أنواع التعديل أو التغير على تردد قناة زي ألوان فنعدكم بإخباركم به فورا.