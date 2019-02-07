“اليوم” بالدرجات اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالشرقية “3 اعدادي” الترم...

انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية يوم الخميس الماضي الموافق 24 يناير، وسوف نتابع معكم عبر هذا المقال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بالشرقية لكي يستطيع جميع الطلاب والطالبات متابعة الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، حيث نقوم من خلال موقعكم عرب فور نيوز بتوفير أهم الأخبار التعليمية الخاصة بإعلان نتائج الإمتحانات لجميع المراحل التعليمية وأيضا توفير رابط مباشر لمعرفة النتيجة فور ظهورها.

نتيجة الإعدادية بالشرقية 2019

صرح الدكتور رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بأن هناك عدد 118981 طالب وطالبة قد تم توزيعهم على عدد 664 لجنة داخل 20 إدارة تعليمية، وأن العملية الإمتحانات قد مرت بدون أي شكاوي، وعلى الفور بدأت أعمال الكنترولات المركزية من تصحيح ومراجعة ورصد حتى يتم الإنتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت، جدير بالذكر أن السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية قد أكد على ضرورة تحري الدقة أثناء عملية التصحيح لكي يأخذ كل طالب حقه.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالشرقية

من المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول عبر موقع بوابة الشرقية الإلكترونية، وذلك بعد أن يقوم السيد ممدوح غراب محافظ الشرقية بإعتماد النتيجة رسميا، النتيجة لم تظهر بعد، وسوف نوافيكم بأهم الأخبار فور إتاحتها.نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية