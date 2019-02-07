“جاري رفع” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الشرقية “تالته اعدادي” الترم...

ساعات قليلة تفصل طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية التي تعد من أكبر محافظات الجمهورية في عدد الطلاب وعدد الإدارات التعليمية عن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، وذلك بعد أن توالت المحافظات خلال اليومين السابقين في إعلان نتيجةى التيرم الأول 2019، حيث قامت محافظات المنوفية والقاهرة والجيزة والأسكندرية وكفر الشيخ وسوهاج وأسيوط بإعلان النتائج الخاصة بهم، ولم يتبقى الآن سوى بعض المحافظات القليلة، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، كما سنقوم بوضع رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة عقب إعلانها مباشرة.

مديرية التربية والتعليم بالشرقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه تم الانتهاء من اعمال التصحيح الإسبوع الماضي، وجاري حاليا الانتهاء من أعمال الكنترولات التي ترتبط بالرصد والتجميع والمراجعة، وأكد المتحدث أن السبب الرئيسي في تأخر إعلان نتيجة محافظة الشرقية حتى الآن يرجع إلى ارتفاع عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، حيث يتجاوز عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة مائة ألف طالب وطالبة.

إعلان نتيجة إعدادية الشرقية 2019

من المتوقع أن يقوم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اليوم الاثنين الموافق 4 فبراير 2019 بعرض نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها وإعلانها رسميا، وسوف تكون النتيجة متاحة عقب اعتمادها مباشرة من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس فقط.نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2019

نحن في انتظار عرض نتيجة اعدادية الشرقية خلال الساعات القادمة عبر موقع بوابة الشرقية الإلكترونية عقب اعتمادها مباشرة، تابعونا.