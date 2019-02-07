مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس 134 مترجم

يعود الممثل التركي الشهير جيم أوتشان مجدداً من خلال مسلسل السلطان عبد الحميد لإحياء دور وشخصية "احمد جلال الدين باشا" وذلك بعد أشهر من انتهاء دوره البارز في مسلسل قيامة أرطغرل، والذي عرف فيه باسم علي يار وذلك وفقاً لما تناقلته الصحافة التركية اليوم الأربعاء.

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وشارك أوتشان مؤخراً صورة له على حسابه الرسمي في إنستغرام وهو يمتطي حصاناً وعلق عليها: "إعلان للمتابعين الأعزاء، قادم من خلال شخصية رائعة ومسلسل أسطوري".

ومن المتوقع أن يساهم انضمام الممثل اوتشان إلى مسلسل السلطان عبد الحميد في إبراز دور جديد ومحوري قد يزيد من متابعة العمل الذي يشارك فيه أشهر رواد الدراما التركية، وأبرزهم الممثل بولنت إينال الذي يؤدي دور السلطان عبد الحميد.