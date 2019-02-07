نقدم لكم أسعار الدواجن اليوم الخميس 07-2-2019 في المزارع محدث بشكل مستمر، حيث تختلف أسعار الدواجن يوماً بعد يوم، وهذه الأسعار تتأثر بصفة دورية بناء على مجموعة من العوامل والأسباب، وتعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي، لتواجد الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري، والمهتمون بالدواجن يحرصون على متابعة أخبار بورصة الدواجن أولاً بأول، والمناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق المصرية ومزارع الدواجن والمحلات التجارية. أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الخميس 07-2-2019

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم مرة أسبوعياً على الأقل، وذلك بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض في السوق، وسجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم للمستهلك مبلغ من 30 إلى 31 جنيه، أما كرتونه البيض الأبيض فقد وصلت إلى 35 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 5.3 إلى 8.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 1.75 إلى 2.2 جنيه، ونقدم لكم من خلال هذه الجداول أسعار المزارع يضاف إلى الأسعار ربح التاجر الذي يتراوح عادة بين 3 إلى 5 جنيهات.

النوع الكمية السعر بالجنية المصري لحم أبيض كيلو 27 الأمهات كيلو 22 لحم ساسو كيلو 36 لحم بلدي كيلو 36 لحم رومي برونزي كيلو 43 لحم رومي أبيض كيلو 43 لحم بط مسكوفي كيلو 33 لحم بط مولار كيلو 31 بيض أبيض كرتونه 36 بيض أحمر كرتونه 36.5 بيض بلدي كرتونه 43.25 كتكوت أبيض عمر يوم من 4.5 إلى 8.25 جنيه كتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم من 5.3 إلى 5.75 جنيه كتكوت بلدي عمر يوم 2.75 إلى 3

العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن في مصر

أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن سعر الدولار الأمريكي وتغيره باستمرار، والذي يترتب عليه ارتفاع أسعار العلف، وأسعار الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن، ويساهم ارتفاع أسعار الدجاج في رفع أسعار مشتقاته كافة مثل ارتفاع أسعار الكتاكيت وأسعار البيض، أيضاً زيادة الأسعار تتناسب طردياً مع زيادة الطلب عليها، أيضاً مع ارتفاع أسعار الكهرباء يؤدي ذلك إلي ارتفاع أسعار الدواجن، وذلك لأنهم يحتاجون إلي نظام إضاءة ونظام تدفيه معين، يؤدي إلي استهلاك كميات من الكهرباء المستمرة طوال فترة الدورة.

بعض الأدوية لتحسين الإنتاج

منتج هاردكس هو عبار عن مجموعة من الفيتامينات والأملاح يستخدم في حالات التسمين، حيث يعمل على فتح الشهية وزيادة معدل إنتاج البيض، كما يعمل على بناء هيكل قوي للطائر، كما يحسن امتصاص الكالسيوم، كما يتم استخدامه في حالات الكساح ولين العظام والافتراس.

اَخر أخبار بورصة الدواجن

استقرار سعر الدواجن اليوم الخميس 07-2-2019 في المزارع المصرية، حيث سجل سعر كيلو اللحم الأبيض في المزارع اليوم 27 جنيه، بينما قد يصل السعر للمستهلك بقيمة تتراوح بين 30 إلى 31 جنيه، فيما سجل كيلو اللحم الأبيض الأمهات بقيمة 26 جنيهاً للمستهلك، أما كرتونه البيض الأبيض فتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيه، ومن أهم العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن تغير سعر الدولار في البنوك المصرية، أيضاً العرض والطلب على الدواجن بمختلف أنواعها، كذلك ارتفاع اسعر الدجاج يؤدي إلى ارتفاع باقي مشتقاته كالفراخ أو الكتاكيت الصغيرة مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر البيض.

الخميس 07-2-2019 في المزارع المصرية، حيث سجل سعر كيلو اللحم الأبيض في المزارع اليوم 27 جنيه، بينما قد يصل السعر للمستهلك بقيمة تتراوح بين 30 إلى 31 جنيه، فيما سجل كيلو اللحم الأبيض الأمهات بقيمة 26 جنيهاً للمستهلك، أما كرتونه البيض الأبيض فتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيه، ومن أهم العوامل المؤثرة على تغير سعر الدولار في البنوك المصرية، أيضاً العرض والطلب على الدواجن بمختلف أنواعها، كذلك ارتفاع اسعر الدجاج يؤدي إلى ارتفاع باقي مشتقاته كالفراخ أو الكتاكيت الصغيرة مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر البيض. ارتفاع سعر اللحوم البيضاء بقيمة جنيه، حيث استقر سعر الكيلو عند 27 جنيه بدلاً من 26 جنيه.

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نرحب بتعليقاتكم بتوقعاتكم لأسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.