نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول -القاهرة – .. نتيجة 3 اعداي 2019 جميع المحافظات عبر...

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بالقاهرة في الشهر القادم، حيث أنه من المقرر أن تنتهى يوم 22 يناير الجارى بامتحان العلوم وامتحان الجبر والإحصاء، وبعدها ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نصف السنة 2019 في محافظة القاهرة وسط حالة من القلق والتوتر لأنها يضاف إليها نتيجة الفصل الدراسي الثاني وبهما تحدد المرحلة الثانوية التى يلتحقون بها سواء كانت ثانوية عامة أو الدبلومات الفنية بتخصصاتها المختلفة تجارة وسياحة وفنادق وصناعي والتى تنقسم إلى مراحلتى أما ثلاث سنوات أو خمس سنوات، وبالتالى يقع بعض الطلاب في حيرة أي المدارس سوف يلتحقون بها حسب مجموعهم في نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة

أعلن محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية نصف السنة 2019 محافظة القاهرة من المقرر أن تظهر خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى سير الامتحانات في آمان دون وجود شكاوي حتى الآن وعدم وجود أي حالة غش في كافة المدارس.

وأكد المشرف على قطاع التعليم العام أن الامتحانات في جميع المواد في مستوي الطالب المتوسط ولايوجد أسئلة غامضة، كما يتم التصحيح بشكل سريع بعد كل مادة للمراجعة أكثر من مرة بالدقة حتى يأخذ الطلاب حقوقهم على أكمل وجه وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية نصف السنة 2019 في موعدها المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، وفي حالة وجود أي تغيير سوف نعلن عنه.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول القاهرة من هنا

ويهتم موقعنا بمتابعة كل ما يخص امتحانات المرحلة الإعدادية في مصر لكافة الصفوف الدراسية بمختلف المحافظات تلبية لاحتياجات القراء الكرام وسوف نعمل علي تقديم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية نصف السنة 2019 محافظة القاهرة فور ظهورها، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق بأعلى الدرجات ومن لم يتمكن من الحصول على نتيجته سوف نعمل جاهدين على توفيرها له في أسرع وقت من خلال ترك رسالة أو تعليق على هذا الخبر برقم الجلوس والاسم، ونرسل لهم النتيجة برسالة خاصة.

ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول

نتيجة الابتدائية 2019 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالإسكندرية

نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 بالإسكندرية

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالغربية

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نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم

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نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة السويس

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بني سويف

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الوادي الجديد

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا

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نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 دمياط

نتيجة الشهاد الإعدادية 2019 دمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الدقهلية

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسوان

نتيجة الابتدائية 2019 بأسوان

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بورسعيد

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلن عن نتيجة امتحانات الترم الأول من الشهادتين الابتدائية والاعدادية لعام 2019 والتي من المقرر أن يتم الاعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأوشكت لجن الرصد وجمع الدرجات من انهاء عملها وإرسال النتيجة إلي مدرية التعليم لإعتمادها ونشها علي المواقع الرسمية لكل محافظة.

أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة،أنه من المقرر أن ينتهى تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فى التيرم الأول خلال الأسبوع الجاري بعدها سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي، وذلك بعد أن ظهرت في محافظتي القاهرة والجيزة أمس

فى حالة عدم التواصل مع الموقع الرسمى الخاص بمديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة التابع لها الطالب يمكنكم ارسال رقم الجلوس والمحافظة التابع لها الطالب فى تعليق وسنوافيكم بالرد.