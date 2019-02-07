” ظهرت” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الثالث الاعدادي” محافظة دمياط .....

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول “نصف العام” في محافظات دمياط والأقصر ومرسى مطروح نقدمها لكم من موقع عرب فور نيوز، حيث أوشكت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في جميع المحافظات المصرية على الظهور، وقامت وزارة التربية والتعليم برفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط.

ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظات دمياط والأقصر ومرسى مطروح، وذلك برقم جلوس الطالب فقط عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة.

لازلنا في متابعة معكم لأخبار النتيجة وكل جديد، حيث لم يتم الإعلان حتى الآن عن نتيجة الشهادة الاعدادية، غير أن نتيجة مرسى مطروح قد تم اعتمادها من قبل السيد المحافظ، ووصلت نسبة نجاح الطلاب في مرسى مطروح إلى 73.3%.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول يمكنكم الاستعلام عنها في جميع المحافظات، حيث أوشكت أعمال التصحيح لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2018/2019 على الانتهاء، وكذلك أعمال رصد الدرجات وتجميعها، ومن المقرر أن يتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظين ورفعها على موقع مديرية التربية والتعليم، بحيث تكون متاحة للاستعلام برقم جلوس الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة دمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة دمياط سيتم إظهارها عبر الرابط التالي، هذا وقد اعتمد المحافظ النتيجة للعام الماضي بنسبة نجاح 74%، وتم وقتها رفع النتيجة مباشرة بعد اعتمادها على موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، بحيث يتمكن طلاب وأولياء الأمور في محافظة دمياط من الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

النتيجة ظهرت ويمكنكم الآن الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب عبرالبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة الأقصر ستظهر عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم التالي، هذا وقد قام المحافظ باعتماد النتيجة بنسبة نجاح 75.1% للعام الماضي، هذا وقامت وزارة التربية والتعليم بالأقصر برفع النتيجة مباشرة بعدها على موقع مديرية التربية والتعليم، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الأقصر من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مرسى مطروح

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة مرسى مطروح، حيث قام المحافظ باعتماد النتيجة بنسبة نجاح 81.9% للعام الماضي، وقامت وزارة التربية والتعليم بمحافظة مرسى مطروح برفع النتيجة مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، بحيث يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتائج هامة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالقليوبية. ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالغربية. ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالبحيرة. ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالدقهلية.

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة مرسى مطروح، والنتيجة يمكنكم الاستعلام عنها برقم الجلوس الآن عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة.

هذا ويمكنكم أيضًا الاستعلام عن النتيجة من خلال ترك تعليق برقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه مصحوبًا باسم المحافظة التابع لها، وسنقوم بالرد على التعليق بالنتيجة مباشرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 والمزيد من المعلومات سنقوم بتوفيرها لكم، حيث سنقوم بمتابعة أخبار النتيجة بصورة مستمرة وإضافة كل جديد، وذلك من خلال التحديثات المستمرة التي يخضع لها هذا المقال باستمرار، والتي نقوم خلالها بإضافة كل جديد من المعلومات التي تتعلق بأخبار النتيجة.

نتيجة جميع المحافظات

قام محافظ مرسى مطروح باعتماد النتيجة بنسبة نجاح 73.3%، والنتيجة متوفرة على موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة مرسى مطروح، حيث يمكنكم الدخول على الرابط الذي قمنا بتوفيره لكم والحصول على النتيجة برقم جلوس الطالب.

ظهرت أيضًا نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة، حيث اعتمد محافظ الجيزة بالأمس نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019، مسجلة نسبة نجاح 71.23%، والنتيجة متاحة على موقع مديرية التربية والتعليم للاستعلام عنها.

هذا ومن المقرر أن تقوم مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة القاهرة بالإعلان عن النتيجة يوم السبت المقبل، ويأتي هذا وفقًا للتصريحات التي قامت مجموعة من المصادر التابعة لتعليم القاهرة بالإعلان عنها.

هذا وسنقوم من خلال هذا التقرير بتوفير متابعة مستمرة لكافة أخبار النتائج، حيث سنتابع معكم كل جديد من خلال هذا التقرير، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على كل جديد.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة على ارتفاع نسبة نجاح طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة، مضيفًا أنه من المؤكد أن يقوم المحافظ باعتماد نتيجة القاهرة اليوم.

أعلنت مديرية التربية والتعليم اليوم عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ، ويمكنكم الآن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني، والذي يوفر نتائج الطلاب برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة يمكنكم الآن الاستعلام عنها، حيث يمكنكم الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة والحصول على النتيجة برقم جلوس الطالب.

كما يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على كل جديد يتعلق بأخبار النتيجة، حيث سنقوم بمتابعة أخبار نتائج باقي المحافظات، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع.

حيث سنقدم لحضراتكم كل جديد من خلال التحديثات المستمرة للمقال، والتي يمكنكم متابعتها من خلال متابعة المقال، ويمكنكم كذلك ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير.

أعلن وكيل مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية عن قيام المحافظ اليوم باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمنوفية، مضيفًا أن إعلان النتيجة سيكون اليوم برقم جلوس الطالب، بحيث يمكنكم استعلام النتائج من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة.

هذا وقد اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمنوفية، وسجلت النتيجة نسبة نجاح بقيمة 82.11%، ويمكنكم الآن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة المنوفية.

هذا وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهامة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم وفقًا للتصريحات التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة الدقهلية.

هذا وستقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اليوم بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالمحافظة، حيث سيقوم المحافظ باعتماد النتيجة اليوم والإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني التابع للمحافظة.