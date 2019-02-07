سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 7 فبراير 2019 .. نقل سعر عيار 21 وعيار 24 وكافة الأعيرة

نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار والتقارير العاجلة، حول سعر الذهب اليوم في السودان الخميس 7 فبراير 2019، ومتابعة عامة للسعر من داخل السوق المحلي، ونسعى للتحديثات العاجلة، من أجل ضبط السعر ومعرفة الحالة العامة له، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكافة التقارير العاجلة، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

يرتبط سعر الذهب بسعر الدولار العالمي، حيث نرصد عبر الروابط التالية سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه السوداني، ونقوم بتحديثه من أجل الوصول للمعرفة الكاملة حول العملات بالسودان، يمكنكم طرح الاقتراحات عبر التعليق أسفل المقال، ونحن معكم بكل جديد.

سعر الذهب اليوم الخميس 7/2/2019 في السودان

نتابع سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 7 فبراير

الوحدة السعر بالجنيه السوداني سعر الذهب عيار 24 2002 جنيه سوداني سعر الذهب عيار 22 1835 جنيه سوداني سعر الذهب عيار 21 1752 جنيه سوداني سعر الذهب عيار 18 1501 جنيه سوداني سعر الذهب عيار 14 1168 جنيه سوداني سعر الذهب عيار 12 1001 جنيه سوداني

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