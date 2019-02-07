كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| الحلقة 134 لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 عبر قناة اليرموك وموقع النور الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تردد قناة trt التركية مسلسل قيامة ارطغرل 134 تابع ارطغرل وشاهد أيضاً يوم الأربعاء من كل أسبوع على تردد قناة تى ار تى TRT1 على القمر نايل سات والقمر Eutelsat مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من المسلسل التركي التاريخي قيامة أرطغرل الشهير مترجم من الجزء الخامس، حيث استطاع هذا المسلسل جذب شريحة عريضة ومتنوعة من فئات الشعوب العربية منذ عرض جزئه الأوار مروراً بجميع الأجزاء حتى الجزء الخامس، وسنقدم من خلال هذا التقرير ترددات قناة تى ار تى TRT1 على نايل سات، وكذلك جميع القنوات الناقلة للمسلسل في أيام الأسبوع العديدة، وكذلك مواعيد عرض مسلسل ارطغرل على بعض القنوات الأخرى مترجم ومدبلج، أما عن قناة تى ار تى TRT1 فهي صاحبة الحق الحصري والأصيل في عرض المسلسل، حيث هي القناة المنتجة للمسلسل التركي التاريخي الشهير.
مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس حلقة 134 مترجم بالعربي
يقوم موقع النور الإلكتروني بنقل أحداث كل الحلقات لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس عبر جميع روابطه، وأيضا يمكن مشاهدة مسلسل أرطغرل 134 مترجم بالعربية على قناة اليرموك وبقية القنوات الفضائية.
النايل سات قناة قطر 10971
النايل سات قناة دعوة 10727
النايل سات قناة اليرموك 11678
النايل سات قناة فور شباب 11137
النايل سات قناة وطن 11012
موقع النور الإلكتروني
تردد قناة تي ار تي TRT التركية ومشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|تركسات
|8400
|11042
|Turksat 42°E
|عمودي 5/6
|إيتويلسات
|3000
|10928
|Eutelsat 7°E
|عمودي 5/6
تردد قناة القدس شاهدة من خلالها مسلسل ارطغرل الجزء الخامس
|القناة
|القمر
|التردد
|معامل التصحيح
|الاستقطاب
|القدس
|النايل سات
|11316
|27500
|3\4 عمودي
موعد مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس
يتم عرض جميع الأحداث المهمة والقوية المشوق عبر حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس 134 مترجم بالعربي عبر تردد القنوات الفضائية السابقة في تمام الساعة الثامنة مساء كل أربعاء من الأسبوع ويعقبها الحلقة مترجمة بالعربية .
رابط موقع النور لمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس
كما يمكنكم مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من خلال الرابط التالي لموقع النور أونلاين حيث يثوم الموقع بعرض المسلسل بالتزامن مع عرضة على قناة trt1 التركية صاحبة الحق الحصري غي عرض المسلسل، حيث حصل موقع النور على حقوق عرض مسلسل قيامة ارطغرل والعدسد من المسلسلات التركية الشهيرة.