تراند اليوم : تفسير حلم العقرب الاسود

تفسير حلم العقرب الاسود ، تفسير حلم العقرب السوداء في المنام، فالعقرب في الطبيعة يعتبر من الحشرات الخطيرة التي يُمكن أن تقتل الإنسان، فكيف إن جاءت في المنام ضِمن أحلامنا، الأمر الذي يُعدّ مُفزعًا بالنسبة للحالم واعتباره كابوس، فالبعض الآخر يقوم بالبَحث عن تفسير حلم العقرب السوداء وما تحمِل من دلالات يُمكن أن يكون لها انعكاسًا على الحياة التي نعيشها والتي تعُود علينا، أمّا بالسّلب أو الإيجاب، لذا سنوضح لكم كافة الدلالات التي يحملها تفسير حلم العقرب السوداء عند النابلسي وإبن سيرين وإبن شاهين، أولئك الذين فسّروا رؤية الحلم بالعقرب.

تفسير الحلم بالعقرب

إنّ رؤية العقرب في الحلم لها عدِيد من التفسِيرات وبمُجملها سيّئة، فإبن سيرين يُفسّر رؤية العقرب على أنّه مِن الممسوخ وهُو رجل يقتل بعض أقربائه، وإن رأى كأن عقرباً أحرقت بالنار، فإنه يموت عدو له.

وإن رأى أنه أخذ عقرباً فطرحها على امرأته، فإنه يرتكب منها فاحشة والجرارة أشد عداوة، وقيل العقرب مال وقتلها مال يذهب منه ثم يرجع إليه ولدغها مال لا بقاء له.

وإن رأى في سراويله عقرباً دل على فساد امرأته، وكذلك إن رآها على فراشه.

وإن رأى أنه بلع عقرباً، فإنه يفضي سراً إلى عدوه.وإن رأى في بطنه عقارب فهم أعداؤه من أقربائه، فإن أكل لحم عقرب نياً نال مالاً حراماً من عدو نمام بسبب إرث أو غيره.

وشوكة العقرب لسان الرجل النمام والعقرب في الأصل عدو لا يحور لبذاءة لسانه وجميع الحشرات المؤذية أعداء على قدر نكاياتها.

والنابلسي فسر حلم رؤيا العقرب : أنه في المنام يدل على الهم والنكد من الإنسان النمام، والعقرب رجل نمام بين الناس، ولدغ العقرب فضل يصير إليه الإنسان، وإن ضربته العقرب، فإن العدو يغتابه، أو يناله مكروه، واحتراق العقارب في منزله موت أعدائه، وإن أكل لحم عقرب مطبوخاً أو مشوياً فإنه ينال مالاً من عدو نمام مثل ميراث حلال، وإن كان نيئاً فإنه حرام.

وإن رأى عقرباً في قميصه أو حانوته فإنه عدو وهم في معيشة وكسبه.

وإن رآها على فراشه فإنه عدو وهم في أهله.

وإن رأى في بطنه عقارب فهم أعداؤه من عماله، وإن خرجت من دبره فهم أعداؤه من أحفاده أو عداوة تقع بينهم، ومن أكل عقرباً نيئاً اغتاب فاسقاً، والعقرب يدل على رجل لا يعرف صديقه من عدوه، والعقرب عدو ضعيف الهمة مغتاب.

ومن رأى أنه قتل عقرباً فإنه يظفر بعدوه.ومن رأى أن بيده عقرباً يلدغ الناس فإنه إنسان يغتاب الناس ويهيج بعضهم على بعض.

تفسير حلم العقرب السوداء

اتّفق عُلماء التفسير في تفسير حلم العقرب السوداء في المنام، فالعقرب في المنام بشكل عام هُو عدوّ والعقرب السوداء، هو عدو لدود، فالعقارب بمجملها تعد أعداء.

تفسير حلم العقرب الاسود هو بالمنام ييستدل به على الهم والنكد من الإنسان النمام، والعقرب رجل نمام بين الناس، ولدغ العقرب فضل يصير إليه الإنسان، وإن ضربته العقرب، فإن العدويغتابه، أويناله مكروه، واحتراق العقارب بمنزله موت أعدائه، وإن أكل لحم عقرب مطبوخا أومشويا فإنه ينال مالا من عدونمام مثل ميراث حلال، وإن كان نيئا فإنه حرام.

تفسير حلم العقرب الاسود هوبالمنام ييستدل به على الهم والنكد من الإنسان النمام، والعقرب رجل نمام بين الناس، ولدغ العقرب فضل يصير إليه الإنسان، وإن ضربته العقرب، فإن العدويغتابه، أويناله مكروه، واحتراق العقارب بمنزله موت أعدائه، وإن أكل لحم عقرب مطبوخا أومشويا فإنه ينال مالا من عدونمام مثل ميراث حلال، وإن كان نيئا فإنه حرام.