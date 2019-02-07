كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس حلقة 134 مترجم بالعربي ” Diriliş Ertuğrul ” تردد قناة trt التركية قيامة ارطغرل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض الآن أكبر ملحمة تاريخية لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس حلقة 134 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وقناة trt1 التركية ويمكن مشاهدة حلقة مسلسل قيامة أرطغرل حلقة 134 عبر تردد قنوات فضائية كثيرة ومنها قناة اليرموك ودعوة الوطن، التي سيتم سردها عبر السطور التالية، لمساعدة جميع المشاهدبن المهتمين بمتابعة مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس لتعرف على جميع أحداث الملحمة التاريخية التي يسرد أحداث الدولة العثمانية في القرن ال13، ولكن هناك بعض المشاهدين يتردون التعرف على موعد عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس حلقة 134 مترجم عقب عرضها على قناة trt1 التركية على موقع النور أو قناة اليرموك.
مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس حلقة 134 مترجم بالعربي
يقوم موقع النور الإلكتروني بنقل أحداث كل الحلقات لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس عبر جميع روابطه، وأيضا يمكن مشاهدة مسلسل أرطغرل 134 مترجم بالعربية على قناة اليرموك وبقية القنوات الفضائية.
النايل سات قناة قطر 10971
النايل سات قناة دعوة 10727
النايل سات قناة اليرموك 11678
النايل سات قناة فور شباب 11137
النايل سات قناة وطن 11012
موقع النور الإلكتروني ومتابعة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس
ومن الجدير بالذكر أن موقع نور يقوم بعرض حلقات مسلسل ارطغرل أونلاين من خلال بث مباشر في اليوم الثاني لعرضة على القناة التركية، لذلك سنتابع معكم كل ما يبث على موقع النور بخصوص الحلقات القادمة لمسلسل ارطغرل عبر موقع النور.
جميع القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس مدبلج ومترجم
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|فور شباب
|النايل سات
|11316
|27500
|أفقي
|دعوة
|النايل سات
|10727
|27500
|عمودي
|الوطن
|النايل سات
|11012
|27500
|أفقي
|الشرق
|النايل سات
|11137
|27500
|عمودي
|اليرموك
|النايل سات
|11678
|27500
|عمودي
|قطر
|النايل سات
|10971
|27500
|عمودي
|TRT
|TURKSAT
|11042
|8400
|عمودي
|TRT
|EUTELSAT
|10928
|3000
|عمودي
موعد عرض مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجم
يمكن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل ومتابعة أحداث الحاقة الثانية مدبلجة والاستمتاع بالدراما التركية التاريخية بالتوقيات التالية لمختلف البلدان العربية
شاهد مسلسل ارطغرل على قناة trt التركية في مصر الساعة السابعة مساء الأربعاء
شاهد مسلسل ارطغرل على قناة trt التركية في السعودية والكويت في الساعة السابعة مساءً الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة
شاهد مسلسل ارطغرل على قناة trt التركية بدولة الإمارات المتحدة والعراق واليمن وسوريا في تمام الساعة الثامنة مساءً
شاهد مسلسل ارطغرل على قناة trt التركية بدول المغرب العربي “تونس والجزائر والمغرب في السادسة مساء
شاهد مسلسل قيامة ارطغرل بتركيا على قناة trt التركية في تمام الساعة 8:00 مساءََ بتوقيت “أنقرة”