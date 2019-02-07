سعر الذهب اليوم الخميس 7 فبراير 2019 في محلات الصاغة وتحديث مستمر لأسعار القوائم

نقدم لكم الآن تقرير عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 7 فبراير 2019، هناك اضطرابات وعدم استقرار في سعر الذهب في الفترة الأخيرة بين صعود وهبوط، وهناك حالة من هبوط الأسعار في الأيام الأخيرة في سعر المعدن النفيس،وتتأثر أسعار الذهب في مصر لعدة أسباب منها سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء، وسعر أوقية الذهب عالمياً وأيضاً عامل العرض والطلب له تأثير في تحديد سعر الجرام.

إقبال المصريين على الذهب لا يتوقف، فمع ارتفاع السعر والحالة الاقتصادية التي يعاني منها الكثير من الشعب المصري فهناك عادات وتقاليد لا يمكن التغافل عنها مثل شراء الذهب من أجل الزواج، كما أن الذهب شراءه يمثل مأمن للكثير من تغيير سعر العملة، فالكثير يتجه لشراء الذهب والاحتفاظ به، نظراً لأنه يمثل القيمة الحقيقة للأموال حتى مع مرور الزمن.

أسعار الذهب اليوم

جرام عيار 18 553 جنيهاً جرام عيار 21 645 جنيهاً جرام عيار 24 737 جنيهاً الجنية الذهب 5160 جنيهاً