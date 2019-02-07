سعر الدولار اليوم الخميس 7/2/2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء والبنك الأهلي يسجل 17.55 للشراء

نرصد إليكم سعر الدولار اليوم الخميس 7 فبراير في البنوك العاملة داخل مصر والسوق السوداء، حيث ينتظر أن تكون تحركات العملة الأمريكية في الثامنة صباح اليوم داخل الجهاز المصرفي للدولة، مع توقعات بحدوث تغييرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري.

توقعات سعر الدولار من هنا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري واحد من أكثر الأشياء التي يهتم بها الشعب المصري لعدة أسباب، أهمها تأثيره في أسعار السلع التي يتم استيراداها وأسعار المحروقات والطاقة، ووجود عدد كبير من المصريين بالخارج يقومون بتحويل الأموال بالدولار الأمريكي إلى أقاربهم بمصر وبالتالي يتم البحث عن البنك الذي يقدم السعر الأفضل من أجل تحويلها إلي نقود مصرية، وهو الأمر الذي نقدمه في تلك المقالة حيث نوفر لكم الأسعار في جميع البنوك المصرية أول بأول من خلال الجدول الذي بالأسفل.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 17.65 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.64 17.73 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.60 17.70 11 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.60 17.65 17 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 10 ساعات البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 12 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 10 ساعات كريدى أجريكول 17.57 17.67 12 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.56 17.66 يومين بنك قناة السويس 17.56 17.66 10 ساعات بنك المشرق 17.56 17.66 12 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.55 17.65 يوم واحد المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 15 ساعة بنك عودة 17.55 17.65 10 ساعات بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.55 17.65 يوم واحد بنك الإسكندرية 17.55 17.65 8 ساعات البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 يوم واحد البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 يومين بنك بلوم 17.55 17.65 12 ساعة المصرف المتحد 17.55 17.65 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.55 17.65 15 ساعة بنك البركة 17.55 17.65 8 ساعات بنك مصر 17.55 17.65 يومين البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 يوم واحد البنك المركزى المصرى 17.54 17.67 11 ساعة

أما بالنسبة للأسعار في السوق السوداء فهي أفضل قليلاً من حيث السعر حيث أن الدولار الواحد بين 17.92 إلي 17.95 جنية مصري، لكن الملاحظ هناك تضيقات كبيرة من الحكومة المصرية على تجار السوق السوداء في الشهور الماضية.

تحرير سعر الدولار الجمركي

وشهد قرار الحكومة بتحرير سعر الدولار الجمركي ردود أفعال متفاوتة، وقلق كبير بشأن تأثير ذلك القرار على أسعار السلع المستوردة من الخارج، وأهمها السيارات الأسيوية.

تراجع وراء أخر، سيناريو فرضه الجنية المصري أمام الدولار في البنوك المصرية خلال الساعات الماضية، دون أسباب واضحة، هذا السيناريو المفاجئ لسقوط العملة الأمريكية أمام المصرية أثار االذعر لدى مدخري الأخضر والذهب الذي تأثر هو الأخر بشكل كبير، وهبط 10 جنيهات للجرام خلال يوم واحد.

ويرى البعض أن تراجع الدولار أمام الجنية لن يستمر طويلاً، حيث ستعود العملة الأمريكية من جديد لسابق اسعار الصرف التي كانت في حدود 17.90، حيث باتت الآن 17.76 جنيها، مع تلافي الأسباب التي يرجحها الكثير لتدفق بعض العملة الصعبة إلى البلاد للاستثمار خلال شهر ديسمبر الماضي، مما غذى البنوك بالمزيد من العملة في خزائنها، وبالتالي هبوط سعر الصرف.