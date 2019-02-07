تراند اليوم : تفسير حلم قص الشعر

تفسير قص الشعر في المنام ، تفسير حلم قص الشعر ،وكثيرة هي أحلامنا و مناماتنا فمنهم من يلقي لها بلا و منهم من لا يكترث لها، و تفسير حلم قص الشعر في المنام يحمل في طياته الكثير من الرسائل المخفية التي تدل على جملة من المعاني التي كنا لا نعلمها ولا ندري عنها شيئا، تأتينا هذه الرسائل في أحلامنا لأنها الطريقة الوحيدة للتواصل معنا من خلال ما نراه في مناماتنا من أحداث غامضة و مبهمة لا نلقي لها بالا لكنها تحمل الكثير من المعاني التي نحن في أمس الحاجة لها أحيانا، فأمس مانحن بحاجته هو شخص موثوق يفك لنا هذه الأحجية التي نعجز عن فكها بأنفسنا، و سنوافيكم بتفسير حلم قص الشعر في المنام في هذا الجمهور على لسان كبار المفسرين أمثال إبن سيرين و غيره من المفسرين، نترككم مع ما ذكر عن التفسير .
رؤيا قص الشعر في المنام
تفسير حلم قص الشعر في المنام لإبن سيرين حيث أوله إبن سيرين بأنه خير في جميع أحواله وهو فرج وسعة لمن قص شعره، و رؤيا قص الشعر في المنام يدل على الرغبة في التحرر من كل ما يعيق التقدم ، والشعر يشير الى سداد الدين، والشعر الجميل يشير الى جمال الاحوال ، ورؤية الشعر في الحلم يشير الى الشهوة والغرور والصحة والاغراء ، ويعبر عن المواقف في الحياة الواقعية .
- من يقص شعره بنفسه فيدل ذلك على استعداده لاتخاذ القرارات الجادة في بعض المسائل العالقة في حياته .
- من غير في تسريحة شعره فسيحدث تغيير اساسي في واقع حياته على المستوى المهني او العاطفي .
- من قص شعره بنفسه في المنام فسوف يتخلص من كل ما يقلقه في حياته .
- من سرح شعره ومشطه فسوف يدرس افكار جديدة في حياته وسيطور طريقة تفكيره بخصوص احد الموضوعات وسيعيد تنظيم افكاره .
- من حلق شعره في الحج فيدل ذلك على الامن .
- من قم بنتف الشعر دل على سداد الدين.
- من رأى احدا يقص له شعره فهذا يدل على الرغبة في تغيير نواحي معينة في حياته والتخلص من العادات القديمة .
- من قص شعره بيده فسيمر في مرحلة فقدان الاندفاع والطاقة.
- ومن تساقط شعره في المنام دل ذلك على الشعور بالضعف وفقدان العافية .
- من زاد سواد شعرها زادت محبة زوجها لها،ومن طال شعر ابطه نال حاجته وصح دينه .
- من نبت عنده الشعر في غير محله فسوف يصيبه الهم ويزداد الدين عليه ، ومن اصبح شعره كشعر الفرس فسيلقى القبض عليه ان كان لصا ، ومن اصبح شعره كشعر الخنزير فسوف تأتيه الشدائد .