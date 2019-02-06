رابط شغال live: بث مباشر برشلونة والريال yalla shoot يلا شوت رابط سريع كورة ستار الأسطورة كورة لايف...

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot كورة ستار كورة أون لاين كورة جول الاسطورة للبث المباشر، نحن اليوم على موعد مع مباراة هامة في جميع أنحاء العالم ينتظرها الملايين من المُحبين لكرة القدم، حيث يُواجه برشلونة نادي ريال مدريد فب مباراة كلاسيكو جديدة في نصف نهائي كأس أسبانيا هذه المرة، ويستضيف الكامب نو مباراة الذهاب اليوم على أن تكون مباراة العوده في نهاية الشهر الجاري.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

يبدأ اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش والعاشرة في القاهره والحادية عشرة في مكة اامكرما، كما خصصت شبكة قنوات بي ان سبورت القناة الأولى والثالثة لنقل أحداث اللقاء بتعليق حفيظ دراجي وعلي محمد علي لتوفير أفضل متعة كروية للمتابعين العرب.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد كورة أون لاين كورة ستار كورة جول يلا شوت، يبحث مدرب ريال مدريد عن الفوز في أول مباراة له في الكلاسيكو، وقد أوضحت الدراسات بالنسبة لريال مدريد فشل معظم المدربين في تخطى المباراة الأولى التي تجمعهم ببرشلونة، لكن زيدان قد حطم تلك الأسطورة بعد تحقيقه المجد مع الريال خاصة بعد فوزه بالعديد من البطولات.

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يلعب الفريق الكاتالوني اليوم المباراة بعد فقده أحد أهم عناصره المتمثلة في ميسي وذلك للإصابة التي تعرض لها خلال مباراته الماضية، وقد يدفع المدير الفني بكوتينهو لتعويض غياب ميسي، بينما الريال بعد تفوق مديره الفني في المباريات السابقة يأمل الفوز.

رابط مباراة برشلونة وريال مدريد

يتصدر فريق برشلونة بطولة الدوري برصيد خمسين نقطة بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وقد جاءت بعض النتائج السلبية بالنسبة للريال في بداية الموسم مما اضطرهم لتغيير المدرب، وقد حقق المدرب الجديد سولاري نجاحاً كبيراً حتى الآن.

متابعة المباراة:

الدقيقة الأحداث 2 الريال يُهاجم منذ بداية اللقاء 5 الريال يتقدم بقدم لوكاس فاسكيز 14 دفاع ريال مدريد يُبطل هجمة قوية لبرشلونة 31 الكرة تصطدم بالقائم وهدف يضيع من البارسا

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