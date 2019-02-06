يلا شوت مشاهدة hd مباراة برشلونة وريال مدريد|كور ستار برشلونة bing sports

مباراة برشلونة وريال مدريد “كلاسيكو الأرض” اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019، المباراة فى اطار ذهاب نصف نهائى كأس ملك إسبانيا، ستقام المباراة على ملعب الكامب نو، صعدفريق برشلونة للدور نصف النهائى بعد فوزه على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتى الدور ربع النهائى، و فاز ريال مدريد على جيرونا بمجموع 7 – 3.مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ، سوف تبدأ فى تمام العاشرة مساء اليوم، والمباراة سوف تكون منقولة على قناة beIN Sports HD3.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة، وريال مدريد

ستبدأ المباراة فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية،ويدير المباراة، الحكم انطونيو ميجيل ماثيو لاهوز اللقاء، وسيعلق على المباراة المعلق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة المباراة:

– حراسة المرمى: سيليسن.

– الدفاع: سيرجى روبرتو – بيكيه – لينجليه – خوردى البا.

– الوسط: راكيتيتش – بوسكيتش – آرثر.

خط الهجوم: كوتينيو – ميسى – سواريز.

وسيبدأ ريال مدريد بتشكيل :

نافاس، كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو، يورينتي، كروس، سيبايوس، ڤينيسيوس، بنزيما، وفاسكيز.

وعلى مقاعد البدلاء: كورتوا، ناتشو، ريجيلون، كاسيميرو، ايسكو، بيل وأسينسيو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء.

الشوط الاول

د 4 هجمات خطيرة لبرشلونة

د 8 هدف لريال مدريد

د 13 1/0 لصالح الريال

د 15 لا خطورة من برشلونة

د 20 مباراة بين الفريقين و هجمة خطيرة لبرشلونة انفراد ينقذها الحارس

د 25 فاول لصالح برشلونة

د 29 النتيجة 1/0 لريال مدريد

انتهى الشوط الاول 1/0 للريال