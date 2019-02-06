مسلسل ابو العروسة الحلقة 87 - أحداث مشوقة

يحقق الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" نجاحا كبيرا، ويستمر عرضه عبر قناة dmc قادرا على رفع حالة التشويق لدى الجمهور لمعرفة الأحداث الجديدة.

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ومع تحقيق أي مسلسل لنجاح يتساءل الجمهور عن أجزاء جديدة من العمل، خاصة بعدما يرتبط بأبطاله.

مخرج المسلسل، كمال منصور، أجاب على هذا السؤال خلال لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، وأكد أن أي مسلسل اجتماعي عائلي من الممكن تقديم أجزاء عديدة له، المهم طريقة تناول القصة.

واتفق معه أبطال العمل إذ قال الممثل ميدو عادل إننا نرى مسلسلات أجنبية لها أجزاء كثيرة ولا نشعر بالملل منها، فيما قال الممثل محمود حجازي أن الجمهور سيحب أن يرى أجزاء جديدة من المسلسل.

لكن مؤلف العمل هاني كمال، كان له رأي آخر، حيث قال إن الأفضل أن تنتهي القصة مع انتهاء الجزء الثاني، مؤكدا أنه لا يحبذ فكرة تقديم جزء ثالث.

ووافقه على هذا الأمر منتج العمل إبراهيم حمودة، مؤكدا رفضه لتقديم جزء ثالث، كاشفا أن هناك مفاجآت كثيرة في الجزء الثاني ستزلزل الأحداث. وفق "هي"

مسلسل "أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.